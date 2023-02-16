Патрушев: военный опыт развития промышленности на Урале актуален сегодня

Опыт развития промышленности на Урале во время Великой Отечественной войны актуален сегодня. Об этом 16 февраля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, проводящий в Челябинске выездное совещание.
«Уникальные возможности „опорного края державы“ ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Тогда удалось в кратчайшие сроки запустить эвакуированные заводы и обеспечить страну всем необходимым, в том числе вооружением и военной техникой, что сыграло ключевую роль в достижении Великой Победы над фашизмом, а в последующие годы — обеспечило высокие темпы роста экономики страны», — напомнил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ считает, что сейчас в условиях объявленной Западом экономической войны «необходимо действовать также оперативно, использовать все имеющиеся возможности регионов округа в обеспечении технологического суверенитета страны».
Выбор места проведения выездного совещания секретарь Совета безопасности России объяснил тем, что концентрация производства в Уральском федеральном округе в четыре раза выше, чем в среднем по России. Регион обладает наукоемкими производствами, разветвленной сетью образовательных и научно-исследовательских организаций.
Патрушев оценил результаты работы Уральского и Западно-Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров, разработку и внедрение в серийное производство оборудования по заказу нефтегазовых компаний, превышающих по своим возможностям импортные аналоги.
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