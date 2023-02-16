Патрушев: военный опыт развития промышленности на Урале актуален сегодня

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Патр. Челябинск
Николай Патрушев (второй справа) оценил потенциал Урала и Сибири в экономике Фото:

Опыт развития промышленности на Урале во время Великой Отечественной войны актуален сегодня. Об этом 16 февраля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, проводящий в Челябинске выездное совещание.

«Уникальные возможности „опорного края державы“ ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Тогда удалось в кратчайшие сроки запустить эвакуированные заводы и обеспечить страну всем необходимым, в том числе вооружением и военной техникой, что сыграло ключевую роль в достижении Великой Победы над фашизмом, а в последующие годы — обеспечило высокие темпы роста экономики страны», — напомнил Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ считает, что сейчас в условиях объявленной Западом экономической войны «необходимо действовать также оперативно, использовать все имеющиеся возможности регионов округа в обеспечении технологического суверенитета страны».

Выбор места проведения выездного совещания секретарь Совета безопасности России объяснил тем, что концентрация производства в Уральском федеральном округе в четыре раза выше, чем в среднем по России. Регион обладает наукоемкими производствами, разветвленной сетью образовательных и научно-исследовательских организаций.

Патрушев оценил результаты работы Уральского и Западно-Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров, разработку и внедрение в серийное производство оборудования по заказу нефтегазовых компаний, превышающих по своим возможностям импортные аналоги.

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Опыт развития промышленности на Урале во время Великой Отечественной войны актуален сегодня. Об этом 16 февраля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, проводящий в Челябинске выездное совещание. «Уникальные возможности „опорного края державы“ ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Тогда удалось в кратчайшие сроки запустить эвакуированные заводы и обеспечить страну всем необходимым, в том числе вооружением и военной техникой, что сыграло ключевую роль в достижении Великой Победы над фашизмом, а в последующие годы — обеспечило высокие темпы роста экономики страны», — напомнил Патрушев. Секретарь Совета безопасности РФ считает, что сейчас в условиях объявленной Западом экономической войны «необходимо действовать также оперативно, использовать все имеющиеся возможности регионов округа в обеспечении технологического суверенитета страны». Выбор места проведения выездного совещания секретарь Совета безопасности России объяснил тем, что концентрация производства в Уральском федеральном округе в четыре раза выше, чем в среднем по России. Регион обладает наукоемкими производствами, разветвленной сетью образовательных и научно-исследовательских организаций. Патрушев оценил результаты работы Уральского и Западно-Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров, разработку и внедрение в серийное производство оборудования по заказу нефтегазовых компаний, превышающих по своим возможностям импортные аналоги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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