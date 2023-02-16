В Перми столкнулись два автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми произошло ДТП с двумя автобусами Фото:

В Перми на площади Дружбы столкнулись два пассажирских автобуса, у одного из них разбилось стекло. Видео с места событий разместили очевидцы в telegram-канале «ЧП и ДТП, новости».

«В Перми на Дружбе сегодня стояли два автобуса, у одного было разбито стекло. Подробностей пока нет», — пишет автор видеоролика.

В пресс-службе департамента транспорта Перми сообщили, что столкновение произошло между автобусами маршрутов № 36 и 68. «В результате ДТП пострадали 3 пассажира общественного транспорта. Всем им оказывается медицинская помощь. Органам внутренних дел предстоит установить степень виновности участников ДТП», — пояснили в департаменте.

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В Перми на площади Дружбы столкнулись два пассажирских автобуса, у одного из них разбилось стекло. Видео с места событий разместили очевидцы в telegram-канале «ЧП и ДТП, новости». «В Перми на Дружбе сегодня стояли два автобуса, у одного было разбито стекло. Подробностей пока нет», — пишет автор видеоролика. В пресс-службе департамента транспорта Перми сообщили, что столкновение произошло между автобусами маршрутов № 36 и 68. «В результате ДТП пострадали 3 пассажира общественного транспорта. Всем им оказывается медицинская помощь. Органам внутренних дел предстоит установить степень виновности участников ДТП», — пояснили в департаменте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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