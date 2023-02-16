В Перми произошло ДТП с двумя автобусами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на площади Дружбы столкнулись два пассажирских автобуса, у одного из них разбилось стекло. Видео с места событий разместили очевидцы в telegram-канале «ЧП и ДТП, новости».

«В Перми на Дружбе сегодня стояли два автобуса, у одного было разбито стекло. Подробностей пока нет», — пишет автор видеоролика.

В пресс-службе департамента транспорта Перми сообщили, что столкновение произошло между автобусами маршрутов № 36 и 68. «В результате ДТП пострадали 3 пассажира общественного транспорта. Всем им оказывается медицинская помощь. Органам внутренних дел предстоит установить степень виновности участников ДТП», — пояснили в департаменте.