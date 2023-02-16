В Госдуме назвали минусы китайского юаня в качестве резервной валюты

Депутат Госдумы Кирьянов: китайский юань подвержен влиянию политического руководства КНР

17 февраля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Россия рассматривает возможность расширить часть резервов в юане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китайский юань не должен быть приоритетной валютой для хранения российских резервов, так как он не был в свободной конвертации и подвержен влиянию политического руководства КНР. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Когда мы говорим про золотовалютные резервы мы имеем в виду, что есть другие валюты в мире. Сейчас, насколько я понимаю, определенную часть резервов будет составлять юань. Но на юань нельзя ориентироваться в приоритетном порядке, потому что это валюта, которая никогда не была, в так называемой, свободной конвертации и подвержена влиянию со стороны политического руководства. Поэтому здесь надо понимать все нюансы, искать форматы и механизмы, которые расширяют возможности Банка России», — сказал Артем Кирьянов. При этом, отметил политик, Россия идет по правильному пути, сокращая вложения в ценные бумаги США. «Эта ситуация абсолютно понятна с точки зрения санкций и той позиции, которую занимают Соединенные Штаты сегодня по отношению к России. Конечно, нам надо опираться на другие возможности и механизмы. Сегодня вопрос стоит в том, чтобы усилить ситуацию с резервами в золоте, которое мы добываем на территории РФ. Думаю, что уменьшение до пренебрежимо малых величин и облигаций, и доллара, и евро в российском пакете, — это правильное решение», — заключил парламентарий. Ранее стало известно, что Россия в декабре 2022 года располагала государственными ценными бумагами США на сумму 629 миллионов долларов. В ноябре 2022 года этот показатель равнялся 2,092 миллиарда долларов. Таким образом, сокращение составило более чем в три раза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китайский юань не должен быть приоритетной валютой для хранения российских резервов, так как он не был в свободной конвертации и подвержен влиянию политического руководства КНР. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Когда мы говорим про золотовалютные резервы мы имеем в виду, что есть другие валюты в мире. Сейчас, насколько я понимаю, определенную часть резервов будет составлять юань. Но на юань нельзя ориентироваться в приоритетном порядке, потому что это валюта, которая никогда не была, в так называемой, свободной конвертации и подвержена влиянию со стороны политического руководства. Поэтому здесь надо понимать все нюансы, искать форматы и механизмы, которые расширяют возможности Банка России», — сказал Артем Кирьянов. При этом, отметил политик, Россия идет по правильному пути, сокращая вложения в ценные бумаги США. «Эта ситуация абсолютно понятна с точки зрения санкций и той позиции, которую занимают Соединенные Штаты сегодня по отношению к России. Конечно, нам надо опираться на другие возможности и механизмы. Сегодня вопрос стоит в том, чтобы усилить ситуацию с резервами в золоте, которое мы добываем на территории РФ. Думаю, что уменьшение до пренебрежимо малых величин и облигаций, и доллара, и евро в российском пакете, — это правильное решение», — заключил парламентарий. Ранее стало известно, что Россия в декабре 2022 года располагала государственными ценными бумагами США на сумму 629 миллионов долларов. В ноябре 2022 года этот показатель равнялся 2,092 миллиарда долларов. Таким образом, сокращение составило более чем в три раза.