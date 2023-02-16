Писатель Алексей Иванов анонсировал в Екатеринбурге выход новой книги «Речфлот»

Писатель Алексей Иванов анонсировал екатеринбуржцам выход новой книги «Речфлот» о российском судоходстве. Она станет доступна читателям осенью 2023 года. Об этом автор заявил на презентации книги «Бронепароходы» в Ельцин Центре.
«Книга „Речфлот“ пишется, ее я начал писать до „Бронепароходов“. Думаю, к концу лета допишу, а осенью она будет готова к выпуску», — рассказал Иванов. Новое произведение автор посвятит истории парового судоходства в России.
Ранее URA.RU анонсировало, что Алексей Иванов готовится презентовать екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Книга посвящена революции начала XX века.
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