Писатель Алексей Иванов анонсировал в Екатеринбурге выход новой книги «Речфлот»

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Творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым. Екатеринбург, иванов алексей
В 2023 году у Иванова выйдет две книги Фото:

Писатель Алексей Иванов анонсировал екатеринбуржцам выход новой книги «Речфлот» о российском судоходстве. Она станет доступна читателям осенью 2023 года. Об этом автор заявил на презентации книги «Бронепароходы» в Ельцин Центре.

«Книга „Речфлот“ пишется, ее я начал писать до „Бронепароходов“. Думаю, к концу лета допишу, а осенью она будет готова к выпуску», — рассказал Иванов. Новое произведение автор посвятит истории парового судоходства в России.

Ранее URA.RU анонсировало, что Алексей Иванов готовится презентовать екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Книга посвящена революции начала XX века.

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Писатель Алексей Иванов анонсировал екатеринбуржцам выход новой книги «Речфлот» о российском судоходстве. Она станет доступна читателям осенью 2023 года. Об этом автор заявил на презентации книги «Бронепароходы» в Ельцин Центре. «Книга „Речфлот“ пишется, ее я начал писать до „Бронепароходов“. Думаю, к концу лета допишу, а осенью она будет готова к выпуску», — рассказал Иванов. Новое произведение автор посвятит истории парового судоходства в России. Ранее URA.RU анонсировало, что Алексей Иванов готовится презентовать екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Книга посвящена революции начала XX века.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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