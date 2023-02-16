Писатель Алексей Иванов анонсировал в Екатеринбурге выход новой книги «Речфлот»

16 февраля 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

В 2023 году у Иванова выйдет две книги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Писатель Алексей Иванов анонсировал екатеринбуржцам выход новой книги «Речфлот» о российском судоходстве. Она станет доступна читателям осенью 2023 года. Об этом автор заявил на презентации книги «Бронепароходы» в Ельцин Центре. «Книга „Речфлот“ пишется, ее я начал писать до „Бронепароходов“. Думаю, к концу лета допишу, а осенью она будет готова к выпуску», — рассказал Иванов. Новое произведение автор посвятит истории парового судоходства в России. Ранее URA.RU анонсировало, что Алексей Иванов готовится презентовать екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Книга посвящена революции начала XX века.

Писатель Алексей Иванов анонсировал екатеринбуржцам выход новой книги «Речфлот» о российском судоходстве. Она станет доступна читателям осенью 2023 года. Об этом автор заявил на презентации книги «Бронепароходы» в Ельцин Центре. «Книга „Речфлот“ пишется, ее я начал писать до „Бронепароходов“. Думаю, к концу лета допишу, а осенью она будет готова к выпуску», — рассказал Иванов. Новое произведение автор посвятит истории парового судоходства в России. Ранее URA.RU анонсировало, что Алексей Иванов готовится презентовать екатеринбургской публике свое новое произведение под названием «Бронепароходы». Книга посвящена революции начала XX века.