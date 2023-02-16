Столтенберг заявил, что знал заранее о готовящемся конфликте на Украине

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг рассказал, как провел ночь накануне 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг знал заранее, что начнутся боевые действия на Украине. Он рассказал, что пошел спать с ожиданием, что его разбудят из-за начала конфликта.

«Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь. Я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит. И это именно то, что произошло», — сказал Столтенберг в интервью France-Presse.

Он отметил, что ему позвонил начальник штаба и рассказал о начале боевых действий. «Неудивительно, потому что мы знали», — высказался генсек альянса.

До начала конфликта на Украине на Западе, в том числе и в НАТО, заявляли, что Россия якобы начнет войну. Некоторые СМИ называли конкретные даты, но в эти дни не начинались боевые действия. Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине 24 февраля.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг знал заранее, что начнутся боевые действия на Украине. Он рассказал, что пошел спать с ожиданием, что его разбудят из-за начала конфликта. «Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь. Я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит. И это именно то, что произошло», — сказал Столтенберг в интервью France-Presse. Он отметил, что ему позвонил начальник штаба и рассказал о начале боевых действий. «Неудивительно, потому что мы знали», — высказался генсек альянса. До начала конфликта на Украине на Западе, в том числе и в НАТО, заявляли, что Россия якобы начнет войну. Некоторые СМИ называли конкретные даты, но в эти дни не начинались боевые действия. Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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