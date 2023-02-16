Психологи раскрыли основные причины одиночества: 7 полезных пабликов «ВКонтакте»

16 февраля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Сообщества во «ВКонтакте», которые дадут советы по сохранению брака Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Психологи рассказали о причинах одиночества. Советы специалистов по борьбе с депрессией и сохранению брака или отношений. URA.RU приводит семь полезных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», которые поделятся различными аспектами психологии. Психология Здесь читателю простыми словами объяснят многие психологические аспекты. Кроме того, в сообществе можно найти массу полезных статей , например «как влиять на окружающих» и «основы переговоров». Психолог Светлана Овчинникова В этом сообществе специалист с 30-летним стажем готова провести консультации для всех желающих. Психолог имеет немало методик осознания себя и взаимоотношения с людьми. Также Овчинникова объяснит, как родителям вести себя с детьми-подростками. Лина Дианова Лина Дианова — клинический психолог, гештальт терапевт, семейный психолог. Помимо консультаций, она делает психологические разборы популярных блогеров и обозревает посетителей популярных сервисов для знакомств. Психолог Александр Шахов Этот специалист делает акцент на взаимоотношениях мужчин и женщин. В этом сообществе пользователя ждут советы для сохранения брака или отношений. Также эксперт рассказывает о том, как правильно их закончить. Твоя психология В этом паблике психологию объясняют простым языком. Различные инфографики , советы и мотивационные цитаты будут доступны для каждого, кто заинтересовался этой наукой. Психология в иллюстрациях Психология в этом сообществе преподносится через комиксы и иллюстрации . Такой подход сделает изучение различных психологических терминов куда ярче и увлекательнее. Помимо этого, здесь читателю будут рекомендовать познавательные курсы по тем, или иным областям. занимательная психология Пользователь получит здесь не только советы по отношению к себе и другим, но и сможет прочитать занимательные статьи. Благодаря материалу читатель поймет, как правильно достигать своих целей, а также научится распознавать по-настоящему здоровые отношения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Психологи рассказали о причинах одиночества. Советы специалистов по борьбе с депрессией и сохранению брака или отношений. URA.RU приводит семь полезных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», которые поделятся различными аспектами психологии. Психология Здесь читателю простыми словами объяснят многие психологические аспекты. Кроме того, в сообществе можно найти массу полезных статей, например «как влиять на окружающих» и «основы переговоров». Психолог Светлана Овчинникова В этом сообществе специалист с 30-летним стажем готова провести консультации для всех желающих. Психолог имеет немало методик осознания себя и взаимоотношения с людьми. Также Овчинникова объяснит, как родителям вести себя с детьми-подростками. Лина Дианова Лина Дианова — клинический психолог, гештальт терапевт, семейный психолог. Помимо консультаций, она делает психологические разборы популярных блогеров и обозревает посетителей популярных сервисов для знакомств. Психолог Александр Шахов Этот специалист делает акцент на взаимоотношениях мужчин и женщин. В этом сообществе пользователя ждут советы для сохранения брака или отношений. Также эксперт рассказывает о том, как правильно их закончить. Твоя психология В этом паблике психологию объясняют простым языком. Различные инфографики, советы и мотивационные цитаты будут доступны для каждого, кто заинтересовался этой наукой. Психология в иллюстрациях Психология в этом сообществе преподносится через комиксы и иллюстрации. Такой подход сделает изучение различных психологических терминов куда ярче и увлекательнее. Помимо этого, здесь читателю будут рекомендовать познавательные курсы по тем, или иным областям. занимательная психология Пользователь получит здесь не только советы по отношению к себе и другим, но и сможет прочитать занимательные статьи. Благодаря материалу читатель поймет, как правильно достигать своих целей, а также научится распознавать по-настоящему здоровые отношения.