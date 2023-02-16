В Екатеринбурге задержали рейс в Киргизию. Скрин

16 февраля 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

В Екатеринбург задержали рейс в Киргизию на 3,5 часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия). Самолет должен был вылететь в 21:30, но теперь вылет состоится лишь в полночь 17 февраля, говорится на сайте аэропорта. «Рейс U6-2903 задержан в Кольцово до 17 февраля», — следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. По данным табло, самолет прилетит в Киргизию около 01:15. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали такой же рейс на шесть часов. Самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь в Ош 15 февраля в 22:00, однако вылетел только на следующий день в 04:29. Скрин: сайт Кольцово

В аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия). Самолет должен был вылететь в 21:30, но теперь вылет состоится лишь в полночь 17 февраля, говорится на сайте аэропорта. «Рейс U6-2903 задержан в Кольцово до 17 февраля», — следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. По данным табло, самолет прилетит в Киргизию около 01:15. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали такой же рейс на шесть часов. Самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь в Ош 15 февраля в 22:00, однако вылетел только на следующий день в 04:29.