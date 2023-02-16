В Екатеринбурге задержали рейс в Киргизию. Скрин

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
В Екатеринбург задержали рейс в Киргизию на 3,5 часа Фото:

В аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия). Самолет должен был вылететь в 21:30, но теперь вылет состоится лишь в полночь 17 февраля, говорится на сайте аэропорта.

«Рейс U6-2903 задержан в Кольцово до 17 февраля», — следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. По данным табло, самолет прилетит в Киргизию около 01:15.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали такой же рейс на шесть часов. Самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь в Ош 15 февраля в 22:00, однако вылетел только на следующий день в 04:29.

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В аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Ош (Киргизия). Самолет должен был вылететь в 21:30, но теперь вылет состоится лишь в полночь 17 февраля, говорится на сайте аэропорта. «Рейс U6-2903 задержан в Кольцово до 17 февраля», — следует из онлайн-табло на сайте аэропорта. По данным табло, самолет прилетит в Киргизию около 01:15. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний», ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали такой же рейс на шесть часов. Самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь в Ош 15 февраля в 22:00, однако вылетел только на следующий день в 04:29.
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