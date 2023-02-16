16 февраля 2023

В Кургане завершили дело о бельгийских грушах, длившееся несколько лет

Курганский суд два года рассматривал дело о санкционных фруктах
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, фрукты, груши, опт, розница, оптовая
В Кургане раздавили 20 тонн груш с бельгийским штампом Фото:

Два года Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям доказывал в суде, что законно изъял у предпринимателя и уничтожил более 20 тонн бельгийских груш. Санкционные фрукты перевозили из Казахстана в Россию, машину задержали на территории Кургана. Жалобу представителя собственника продукции апелляционный суд не удовлетворил.

«Прошло более 30 судебных заседаний, на которых ведомство доказывало правомерность принятого решения уничтожить продукцию, запрещенную к ввозу в страну в соответствии с Указом Президента РФ. Собственник продукции, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу. 15 февраля 2023 года Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом решение Арбитражного суда Курганской области было оставлено без изменения, жалоба заявителя — без удовлетворения», — сообщается на сайте Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Сотрудники ведомства вместе с ГИБДД еще в ноябре 2019 года задержали на шоссе Тюнина в Кургане грузовую машину, которая перевозила из Нур-Султана (Казахстан) в Сургут 21,5 тонну свежих, но санкционных груш. На деревянных ящиках имелись штампы Бельгии.

URA.RU также сообщало, что в Курганской области сотрудники Россельхознадзора и таможни уничтожили более тонны неизвестных груш. Партию, по данным ведомства, также ввезли в Россию незаконно, фрукты обнаружили в одной из торговых точек Кургана.

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Два года Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям доказывал в суде, что законно изъял у предпринимателя и уничтожил более 20 тонн бельгийских груш. Санкционные фрукты перевозили из Казахстана в Россию, машину задержали на территории Кургана. Жалобу представителя собственника продукции апелляционный суд не удовлетворил. «Прошло более 30 судебных заседаний, на которых ведомство доказывало правомерность принятого решения уничтожить продукцию, запрещенную к ввозу в страну в соответствии с Указом Президента РФ. Собственник продукции, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу. 15 февраля 2023 года Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом решение Арбитражного суда Курганской области было оставлено без изменения, жалоба заявителя — без удовлетворения», — сообщается на сайте Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Сотрудники ведомства вместе с ГИБДД еще в ноябре 2019 года задержали на шоссе Тюнина в Кургане грузовую машину, которая перевозила из Нур-Султана (Казахстан) в Сургут 21,5 тонну свежих, но санкционных груш. На деревянных ящиках имелись штампы Бельгии. URA.RU также сообщало, что в Курганской области сотрудники Россельхознадзора и таможни уничтожили более тонны неизвестных груш. Партию, по данным ведомства, также ввезли в Россию незаконно, фрукты обнаружили в одной из торговых точек Кургана.
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