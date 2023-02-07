Пермское УФАС наказало «Альфа Банк» за незаконную рекламу

08 февраля 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Банк должен будет выплатить штраф Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские антимонопольщики оштрафовали АО «Альфа Банк» за нарушение закона о рекламе. Информация об этом размещена в официальном сообществе регионального УФАС в соцсети «ВКонтакте». «В рекламе ипотечного кредита от АО „Альфа Банк“ условия кредита были озвучены частично, что является нарушением законодательства. Пермское УФАС оштрафовало банк на 550 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Как пояснили антимонопольщики, незаконная реклама транслировалась на региональной радиостанции. В ней говорилось только о процентной ставке, о сумме и сроке займа, а также дополнительных расходах информации не было.

Пермские антимонопольщики оштрафовали АО «Альфа Банк» за нарушение закона о рекламе. Информация об этом размещена в официальном сообществе регионального УФАС в соцсети «ВКонтакте». «В рекламе ипотечного кредита от АО „Альфа Банк“ условия кредита были озвучены частично, что является нарушением законодательства. Пермское УФАС оштрафовало банк на 550 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Как пояснили антимонопольщики, незаконная реклама транслировалась на региональной радиостанции. В ней говорилось только о процентной ставке, о сумме и сроке займа, а также дополнительных расходах информации не было.