Пермское УФАС наказало «Альфа Банк» за незаконную рекламу

Банк должен будет выплатить штраф
Пермские антимонопольщики оштрафовали АО «Альфа Банк» за нарушение закона о рекламе. Информация об этом размещена в официальном сообществе регионального УФАС в соцсети «ВКонтакте».
«В рекламе ипотечного кредита от АО „Альфа Банк“ условия кредита были озвучены частично, что является нарушением законодательства. Пермское УФАС оштрафовало банк на 550 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Как пояснили антимонопольщики, незаконная реклама транслировалась на региональной радиостанции. В ней говорилось только о процентной ставке, о сумме и сроке займа, а также дополнительных расходах информации не было.
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