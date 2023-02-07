07 февраля 2023

Пермское УФАС наказало «Альфа Банк» за незаконную рекламу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Банк должен будет выплатить штраф Фото:

Пермские антимонопольщики оштрафовали АО «Альфа Банк» за нарушение закона о рекламе. Информация об этом размещена в официальном сообществе регионального УФАС в соцсети «ВКонтакте».

«В рекламе ипотечного кредита от АО „Альфа Банк“ условия кредита были озвучены частично, что является нарушением законодательства. Пермское УФАС оштрафовало банк на 550 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Как пояснили антимонопольщики, незаконная реклама транслировалась на региональной радиостанции. В ней говорилось только о процентной ставке, о сумме и сроке займа, а также дополнительных расходах информации не было.

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Пермские антимонопольщики оштрафовали АО «Альфа Банк» за нарушение закона о рекламе. Информация об этом размещена в официальном сообществе регионального УФАС в соцсети «ВКонтакте». «В рекламе ипотечного кредита от АО „Альфа Банк“ условия кредита были озвучены частично, что является нарушением законодательства. Пермское УФАС оштрафовало банк на 550 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Как пояснили антимонопольщики, незаконная реклама транслировалась на региональной радиостанции. В ней говорилось только о процентной ставке, о сумме и сроке займа, а также дополнительных расходах информации не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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