Путин поддержал идею Алексея Нечаева о новой промышленной политике

17 февраля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержал инициативы лидера «Новых людей» Фото: официальный сайт Кремля По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал журналистам URA.RU, как отнесся глава государства к озвученным им предложениям. Основной темой беседы стала, как известно, концепция новой промышленной политики России, которую разработали Новые люди. «Встреча с президентом подтвердила, что в главном мы сходимся: победить может только сильная независимая Россия — страна со свободной рыночной экономикой и технологической самостоятельностью. Сейчас Владимир Путин работает над обеспечением полного суверенитета страны. Мы этот курс поддерживаем. Нам нужна не мобилизационная экономика, а новая промышленная политика, новая индустриализация и протекционизм. Полный переход на военные рельсы только навредит. Мы строим мирную, богатую и процветающую страну для наших детей и внуков», — рассказал Нечаев. Одним из главных принципов выстраивания такой независимой экономики, по мнению лидера «Новых людей», должен стать протекционизм в отношении национальных производственных компаний. Предлагается ввести пошлины на часть зарубежных товаров. При этом полученные от импортных пошлин бюджетные деньги направить на развитие соответствующих отраслей экономики, к примеру, направив их в рекламу наших отечественных брендов. «Мы много лет были избыточно открыты Западу — пускали все товары, всех игроков. Сейчас пошлины на импортные товары можно увеличить, а полученные от этого бюджетные деньги направить на развитие различных отраслей экономики», — говорит Нечаев. Владимир Путин идею одобрил, отметив, однако, что делать это нужно очень аккуратно, не навредив самим себе. «Совершенно согласен с президентом, что такой протекционизм должен быть умным. Его нужно проводить тонко, и только в отношении верхнего сегмента товаров, которые касаются малого количества людей. Чтобы не выросли цены и не опустели прилавки», — пояснил Нечаев. Лидер «Новых людей» также рассказал Владимиру Путину о промежуточных итогах образовательной программы «Я в деле», старт которой президент поддержал еще в 2022 году. Спустя год программа реализуется партией «Новые люди» и благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» уже в 62 регионах страны. Участниками проекта за это время стали более 85 тысяч студентов и школьников. Президент поддержал предложение Нечаева о расширении программы «Я в деле» еще на десять регионов России, в том числе на новые территории. «Молодые люди видят, что возможности для самореализации в России есть. И я уверен, что мы сможем сделать это ощущение для них еще более правдивым — помочь им поверить в то, что можно состояться и быть успешным здесь, в своей стране. Мы должны создать такие условия, чтобы уехавшие позавидовали тем, кто остался. Пусть светлой завистью, но позавидовали и вернулись. Здесь, в России, они точно нужны больше, чем где-либо. И здесь наши позиции с президентом схожи», — рассказал лидер «Новых людей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал журналистам URA.RU, как отнесся глава государства к озвученным им предложениям. Основной темой беседы стала, как известно, концепция новой промышленной политики России, которую разработали Новые люди. «Встреча с президентом подтвердила, что в главном мы сходимся: победить может только сильная независимая Россия — страна со свободной рыночной экономикой и технологической самостоятельностью. Сейчас Владимир Путин работает над обеспечением полного суверенитета страны. Мы этот курс поддерживаем. Нам нужна не мобилизационная экономика, а новая промышленная политика, новая индустриализация и протекционизм. Полный переход на военные рельсы только навредит. Мы строим мирную, богатую и процветающую страну для наших детей и внуков», — рассказал Нечаев. Одним из главных принципов выстраивания такой независимой экономики, по мнению лидера «Новых людей», должен стать протекционизм в отношении национальных производственных компаний. Предлагается ввести пошлины на часть зарубежных товаров. При этом полученные от импортных пошлин бюджетные деньги направить на развитие соответствующих отраслей экономики, к примеру, направив их в рекламу наших отечественных брендов. «Мы много лет были избыточно открыты Западу — пускали все товары, всех игроков. Сейчас пошлины на импортные товары можно увеличить, а полученные от этого бюджетные деньги направить на развитие различных отраслей экономики», — говорит Нечаев. Владимир Путин идею одобрил, отметив, однако, что делать это нужно очень аккуратно, не навредив самим себе. «Совершенно согласен с президентом, что такой протекционизм должен быть умным. Его нужно проводить тонко, и только в отношении верхнего сегмента товаров, которые касаются малого количества людей. Чтобы не выросли цены и не опустели прилавки», — пояснил Нечаев. Лидер «Новых людей» также рассказал Владимиру Путину о промежуточных итогах образовательной программы «Я в деле», старт которой президент поддержал еще в 2022 году. Спустя год программа реализуется партией «Новые люди» и благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» уже в 62 регионах страны. Участниками проекта за это время стали более 85 тысяч студентов и школьников. Президент поддержал предложение Нечаева о расширении программы «Я в деле» еще на десять регионов России, в том числе на новые территории. «Молодые люди видят, что возможности для самореализации в России есть. И я уверен, что мы сможем сделать это ощущение для них еще более правдивым — помочь им поверить в то, что можно состояться и быть успешным здесь, в своей стране. Мы должны создать такие условия, чтобы уехавшие позавидовали тем, кто остался. Пусть светлой завистью, но позавидовали и вернулись. Здесь, в России, они точно нужны больше, чем где-либо. И здесь наши позиции с президентом схожи», — рассказал лидер «Новых людей».