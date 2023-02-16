16 февраля 2023

Спецназ Екатеринбурга скрутил двух мужчин на BMW

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, спецназ, омон, наряд омона
Задержание проходило у ЖК «Бажовский» Фото:

Бойцы спецназа екатеринбургской полиции задержали двух мужчин на BMW около жилого комплекса «Бажовский». Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«По данному адресу проводились мероприятия по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков», — сообщили в УМВД. Другой информацией пресс-группа пока не располагает.

По данным источника URA.RU, операция стала частью серии задержаний предполагаемых наркодилеров. Бойцы брошены на поиск подозреваемых в нескольких районах города, однако данные о подозреваемых не раскрываются, чтобы не сорвать операции. Предположительно, речь идет об организаторах сети торговцев синтетическими наркотиками. Силовики смогли поймать курьеров, которые, по данным источника, вывели на организаторов схем.

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Бойцы спецназа екатеринбургской полиции задержали двух мужчин на BMW около жилого комплекса «Бажовский». Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «По данному адресу проводились мероприятия по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков», — сообщили в УМВД. Другой информацией пресс-группа пока не располагает. По данным источника URA.RU, операция стала частью серии задержаний предполагаемых наркодилеров. Бойцы брошены на поиск подозреваемых в нескольких районах города, однако данные о подозреваемых не раскрываются, чтобы не сорвать операции. Предположительно, речь идет об организаторах сети торговцев синтетическими наркотиками. Силовики смогли поймать курьеров, которые, по данным источника, вывели на организаторов схем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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