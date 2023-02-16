Спецназ Екатеринбурга скрутил двух мужчин на BMW

Задержание проходило у ЖК «Бажовский» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бойцы спецназа екатеринбургской полиции задержали двух мужчин на BMW около жилого комплекса «Бажовский». Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«По данному адресу проводились мероприятия по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков», — сообщили в УМВД. Другой информацией пресс-группа пока не располагает.

По данным источника URA.RU, операция стала частью серии задержаний предполагаемых наркодилеров. Бойцы брошены на поиск подозреваемых в нескольких районах города, однако данные о подозреваемых не раскрываются, чтобы не сорвать операции. Предположительно, речь идет об организаторах сети торговцев синтетическими наркотиками. Силовики смогли поймать курьеров, которые, по данным источника, вывели на организаторов схем.