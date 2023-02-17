В Кремле допустили разовые взносы для олигархов

17 февраля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Глава Минфина Антон Силуанов предложил российским бизнесменам совершать единоразовые взносы в бюджет страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле допускают, что практика единоразовых взносов для крупного бизнеса в России может быть реализована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы знаете, что это такая практика распространена в мире. В разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU. Он отметил, что несмотря на то, что речь идет о добровольных взносах, представителям бизнеса необходимо понимать реалии, в которых существует Россия. Глава Минфина России Антон Силуанов анонсировал единоразовые выплаты в бюджет страны. Соответствующие поправки в налоговое законодательство готовит Минфин. За счет взносов бюджет страны может пополниться на 300 млрд рублей.

В Кремле допускают, что практика единоразовых взносов для крупного бизнеса в России может быть реализована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы знаете, что это такая практика распространена в мире. В разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU. Он отметил, что несмотря на то, что речь идет о добровольных взносах, представителям бизнеса необходимо понимать реалии, в которых существует Россия. Глава Минфина России Антон Силуанов анонсировал единоразовые выплаты в бюджет страны. Соответствующие поправки в налоговое законодательство готовит Минфин. За счет взносов бюджет страны может пополниться на 300 млрд рублей.