В Кремле допустили разовые взносы для олигархов

В Кремле допускают, что практика единоразовых взносов для крупного бизнеса в России может быть реализована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что это такая практика распространена в мире. В разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU. Он отметил, что несмотря на то, что речь идет о добровольных взносах, представителям бизнеса необходимо понимать реалии, в которых существует Россия.
Глава Минфина России Антон Силуанов анонсировал единоразовые выплаты в бюджет страны. Соответствующие поправки в налоговое законодательство готовит Минфин. За счет взносов бюджет страны может пополниться на 300 млрд рублей.
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