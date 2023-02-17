В Кремле допустили разовые взносы для олигархов

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Глава Минфина Антон Силуанов предложил российским бизнесменам совершать единоразовые взносы в бюджет страны Фото:

В Кремле допускают, что практика единоразовых взносов для крупного бизнеса в России может быть реализована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что это такая практика распространена в мире. В разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU. Он отметил, что несмотря на то, что речь идет о добровольных взносах, представителям бизнеса необходимо понимать реалии, в которых существует Россия.

Глава Минфина России Антон Силуанов анонсировал единоразовые выплаты в бюджет страны. Соответствующие поправки в налоговое законодательство готовит Минфин. За счет взносов бюджет страны может пополниться на 300 млрд рублей.

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В Кремле допускают, что практика единоразовых взносов для крупного бизнеса в России может быть реализована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы знаете, что это такая практика распространена в мире. В разных странах в разные периоды такая практика применялась. На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU. Он отметил, что несмотря на то, что речь идет о добровольных взносах, представителям бизнеса необходимо понимать реалии, в которых существует Россия. Глава Минфина России Антон Силуанов анонсировал единоразовые выплаты в бюджет страны. Соответствующие поправки в налоговое законодательство готовит Минфин. За счет взносов бюджет страны может пополниться на 300 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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