Освободившийся из колонии пермяк сломал нос полицейскому

За нападение на полицейского бывший зэк снова попал за решетку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В одной из пермских больниц пациент ударил полицейского и сломал ему нос. Сотрудник полиции хотел взять у него показания, так как мужчина, который как оказалось недавно вышел из колонии, пострадал в уличной потасовке. Но бывший зэк решил, что сотрудничать с правоохранителями не «по понятиям», сообщает «КП-Пермь».

«Потерпевший швырнул ручку и протокол в лицо майора, стал его выгонять, а после ударил кулаком в лицо, разбил в кровь нос», — пишет издание. Успокаивали пациента врачи и медсестры.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил дебошира к году и восьми месяцам колонии.