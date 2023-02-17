Освободившийся из колонии пермяк сломал нос полицейскому

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Клипарт
За нападение на полицейского бывший зэк снова попал за решетку Фото:

В одной из пермских больниц пациент ударил полицейского и сломал ему нос. Сотрудник полиции хотел взять у него показания, так как мужчина, который как оказалось недавно вышел из колонии, пострадал в уличной потасовке. Но бывший зэк решил, что сотрудничать с правоохранителями не «по понятиям», сообщает «КП-Пермь».

«Потерпевший швырнул ручку и протокол в лицо майора, стал его выгонять, а после ударил кулаком в лицо, разбил в кровь нос», — пишет издание. Успокаивали пациента врачи и медсестры.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил дебошира к году и восьми месяцам колонии.

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В одной из пермских больниц пациент ударил полицейского и сломал ему нос. Сотрудник полиции хотел взять у него показания, так как мужчина, который как оказалось недавно вышел из колонии, пострадал в уличной потасовке. Но бывший зэк решил, что сотрудничать с правоохранителями не «по понятиям», сообщает «КП-Пермь». «Потерпевший швырнул ручку и протокол в лицо майора, стал его выгонять, а после ударил кулаком в лицо, разбил в кровь нос», — пишет издание. Успокаивали пациента врачи и медсестры. Силовики возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд приговорил дебошира к году и восьми месяцам колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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