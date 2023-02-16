Новый экодом открылся в Тюмени рядом с торговым центром «Сити Молл» Фото: пресс-служба «ТЭО»

Новый пункт по приему вторсырья от населения — экодом «Сити Молл» — открылся в Тюмени 17 февраля. Он расположился рядом с одноименным торгово-развлекательным центром на Мысу и стал третьей подобной площадкой в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в управлении по связям с общественностью регоператора ООО «Тюменское экологическое объединение» («ТЭО»).

«Двери экодома открыты ежедневно со вторника по субботу. Приглашаем в гости всех местных жителей: детей и взрослых, одиночек и дружные компании, коллективы, классы и семьи», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Гости экоцентра в специальной мастерской смогут самостоятельно превратить вторсырье в новую вещь. Так, из крышек от напитков можно сделать брелок, планшет для бумаги, а пакет превратить в папку или обложку для документов. В экодом можно сдать бумагу, картон, пленку, металл, стекло, пластиковые крышечки и др.

Партнером регоператора по созданию экодомов в Тюменской области стала компания «СИБУР». «Люди готовы и хотят вести экологически осознанный образ жизни, надо было только создать такую возможность», — отметила актуальность таких площадок главный эксперт направления «Экономика замкнутого цикла» СИБУР Анастасия Прошева. А депутат Тюменской облдумы, председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева обратила внимание, что с октября прошлого года почти шесть тысяч тюменцев и гостей города посетили экодома.

Первый экодом в Тюмени открылся 27 октября 2022 года, второй — в декабре. Экоцентры также работают в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Салехарде и Сургуте. Готовится к открытию экодом в Нижнем Тагиле.

Из некоторых видов вторсырья можно сделать брелок прямо в экодоме Фото предоставлено пресс-службой «ТЭО»

Пластик перемалывается в крошку, чтобы из нее постом можно было сделать новую вещь Фото предоставлено пресс-службой «ТЭО»