Уникальный проект по сбору мусора запустили в Тюмени

«Тюменское экологическое объединение» научит местных жителей сортировать мусор и привьет экопривычки Фото: пресс-служба ТЭО

Экодом «Гудвин», в котором можно сдать вторсырье, открылся в Тюмени 27 октября. Основная цель проекта — научить местных жителей сортировать мусор и привить им экопривычки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО).

Скоро подобные проекты появятся в Тобольске и Ишиме. «Отличительной чертой экодомов будет то, что здесь будут проводить образовательные и культурные мероприятия по просветительской экологии. Экодом — это наша первая уникальная возможность бережного отношения к природе Тюменской области и всей нашей Земли», — отметила на церемонии открытия замгубернатора региона Лариса Теплоухова.

Гендиректор «ХКЭС» (управляющая организации ТЭО) Константин Фрумкин уверен, что экодома будут пользоваться популярностью. «Это место, куда можно прийти просто пообщаться с теми, кто занимается отходами профессионально, получить новые знания и просто поговорить друг с другом на темы экологии, природы, задать вопросы, сдать вторсырье», — сказал он.

Экодом «Гудвин» расположен у одноименного торгового центра на пересечении улиц Советской и Максима Горького. Вторичное сырье, которое жители региона принесут сюда, регоператор передаст на переработку. Также посетителей научат разбираться в системе маркировки и расскажут, как сортировать мусор дома, заменить одноразовые вещи многоразовыми.

Партнером регоператора по созданию экодомов в Тюменской области стала компания «СИБУР», которая производит полимерную продукцию с содержанием переработанного пластика под брендом Vivilen. Экодома также запустят в Свердловской области при участии «Компании Рифей». Ранее при поддержке «Югры-Экологии» пункты приема вторсырья открылись в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Фото: пресс-служба ТЭО

Фото: пресс-служба ТЭО

Фото: пресс-служба ТЭО