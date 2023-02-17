Футбольного блогера «КраСаву» оштрафовали за дискредитацию армии РФ

17 февраля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Евгения Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: социальные сети Евгения Савина Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей спортивного блогера и экс-игрока футбольных клубов «Урал» (Екатеринбург), «Амкар» (Пермь) и «Тобол» (Тюмень) Евгения Савина, известного как «КраСава», за дискредитацию российской армии. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17 февраля Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Назначено наказание в виде административного штрафа в 50 тысяч рублей», — рассказала Евгения Розина. Ее слова передает РИА Новости. Информация об административном наказании подтверждается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. В материалах административного дела указано, что в декабре 2022 года Савин разместил на своем youtube-канале видеообращение, в котором проявляется негативное отношение к спецоперации. Ранее стало известно, что в отношении футбольного блогера было возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. Протокол был зарегистрирован в Тверском суде Москвы, напоминает Life .

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей спортивного блогера и экс-игрока футбольных клубов «Урал» (Екатеринбург), «Амкар» (Пермь) и «Тобол» (Тюмень) Евгения Савина, известного как «КраСава», за дискредитацию российской армии. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17 февраля Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Назначено наказание в виде административного штрафа в 50 тысяч рублей», — рассказала Евгения Розина. Ее слова передает РИА Новости. Информация об административном наказании подтверждается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. В материалах административного дела указано, что в декабре 2022 года Савин разместил на своем youtube-канале видеообращение, в котором проявляется негативное отношение к спецоперации. Ранее стало известно, что в отношении футбольного блогера было возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. Протокол был зарегистрирован в Тверском суде Москвы, напоминает Life.