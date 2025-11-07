Пермского фотографа Скворцова этапировали в колонию Архангельской области

Почти все осужденные трудятся в швейном цехе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фотограф из Перми Григорий Скворцов, осужденный за государственную измену, этапирован в исправительную колонию №5 в городе Коряжма Архангельской области, где его ожидает работа в швейном цехе или на деревообработке. Об этом сообщается в telegram-канале группы поддержки Скворцова.

«Гриша находится в ИК-5 в городе Коряжма, Архангельская область. Будут распределять на работу — либо швейный цех, либо деревообработка. Работа 6 дней в неделю. Пока его отправили обучаться швейному делу, в колонии есть швейный цех и почти все трудятся там», — указано в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что 26 июня судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников вынес приговор фотографу Григорию Скворцову. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Продолжение после рекламы