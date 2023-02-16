16 февраля 2023

Министр РФ Фальков обсудил в Челябинске подготовку кадров для оборонных заводов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , фальков валерий, текслер алексей
Губернатор Текслер (слева) рассказал министру РФ Фалькову (справа), что регион активно работаем с вузами Фото:

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, во время визита в Челябинск 17 февраля, обсудил с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером подготовку кадров для промышленных предприятий в условиях мобилизации экономики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«Сегодня экономике требуется еще больше квалифицированных кадров. С одной стороны, очевидно, что университетам надо меняться, с другой стороны необходима еще большая включенность реального сектора экономики. Важно, чтобы представители бизнеса формулировали свои потребности более четко», — заявил Фальков на рабочем заседании по содействию кадрам ОПК.

Текслер отметил, что регион активно работаем с вузами и в качестве примера привел кооперацию ЮУрГУ с автозаводом «Урал», который готов выступить индустриальным партнером по созданию центра профессиональных компетенций в Миассе. В то же время, подчеркнул губернатор, есть и административные барьеры, которые он готов обсуждать.

В качестве результатов сотрудничества ученых и промышленных предприятий делегации показали научные лаборатории ЮУрГУ, участника федеральной программы «Приоритет 2030». Также гостям региона показали макет двигателя полностью возвращаемой ракеты, арктический автобус и другие экспонаты научно-технологических достижений вуза.

Министр науки и высшего образованияВалерий Фальков в Челябинске. Челябинск
Регион активно работаем с вузами для подготовки кадров ОПК
Фото:
Министр науки и высшего образованияВалерий Фальков в Челябинске. Челябинск
Делегации показали арктический автобус
Фото:
Министр науки и высшего образованияВалерий Фальков в Челябинске. Челябинск
ЮУрГУ, участника федеральной программы «Приоритет 2030».
Фото:
Министр науки и высшего образованияВалерий Фальков в Челябинске. Челябинск
Макет будущего студенческого кампуса
Фото:
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, во время визита в Челябинск 17 февраля, обсудил с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером подготовку кадров для промышленных предприятий в условиях мобилизации экономики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Сегодня экономике требуется еще больше квалифицированных кадров. С одной стороны, очевидно, что университетам надо меняться, с другой стороны необходима еще большая включенность реального сектора экономики. Важно, чтобы представители бизнеса формулировали свои потребности более четко», — заявил Фальков на рабочем заседании по содействию кадрам ОПК. Текслер отметил, что регион активно работаем с вузами и в качестве примера привел кооперацию ЮУрГУ с автозаводом «Урал», который готов выступить индустриальным партнером по созданию центра профессиональных компетенций в Миассе. В то же время, подчеркнул губернатор, есть и административные барьеры, которые он готов обсуждать. В качестве результатов сотрудничества ученых и промышленных предприятий делегации показали научные лаборатории ЮУрГУ, участника федеральной программы «Приоритет 2030». Также гостям региона показали макет двигателя полностью возвращаемой ракеты, арктический автобус и другие экспонаты научно-технологических достижений вуза.
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