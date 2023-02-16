Министр РФ Фальков обсудил в Челябинске подготовку кадров для оборонных заводов. Фото

17 февраля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Губернатор Текслер (слева) рассказал министру РФ Фалькову (справа), что регион активно работаем с вузами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, во время визита в Челябинск 17 февраля, обсудил с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером подготовку кадров для промышленных предприятий в условиях мобилизации экономики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Сегодня экономике требуется еще больше квалифицированных кадров. С одной стороны, очевидно, что университетам надо меняться, с другой стороны необходима еще большая включенность реального сектора экономики. Важно, чтобы представители бизнеса формулировали свои потребности более четко», — заявил Фальков на рабочем заседании по содействию кадрам ОПК. Текслер отметил, что регион активно работаем с вузами и в качестве примера привел кооперацию ЮУрГУ с автозаводом «Урал», который готов выступить индустриальным партнером по созданию центра профессиональных компетенций в Миассе. В то же время, подчеркнул губернатор, есть и административные барьеры, которые он готов обсуждать. В качестве результатов сотрудничества ученых и промышленных предприятий делегации показали научные лаборатории ЮУрГУ, участника федеральной программы «Приоритет 2030». Также гостям региона показали макет двигателя полностью возвращаемой ракеты, арктический автобус и другие экспонаты научно-технологических достижений вуза. Регион активно работаем с вузами для подготовки кадров ОПК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Делегации показали арктический автобус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЮУрГУ, участника федеральной программы «Приоритет 2030». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Макет будущего студенческого кампуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, во время визита в Челябинск 17 февраля, обсудил с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Алексеем Текслером подготовку кадров для промышленных предприятий в условиях мобилизации экономики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Сегодня экономике требуется еще больше квалифицированных кадров. С одной стороны, очевидно, что университетам надо меняться, с другой стороны необходима еще большая включенность реального сектора экономики. Важно, чтобы представители бизнеса формулировали свои потребности более четко», — заявил Фальков на рабочем заседании по содействию кадрам ОПК. Текслер отметил, что регион активно работаем с вузами и в качестве примера привел кооперацию ЮУрГУ с автозаводом «Урал», который готов выступить индустриальным партнером по созданию центра профессиональных компетенций в Миассе. В то же время, подчеркнул губернатор, есть и административные барьеры, которые он готов обсуждать. В качестве результатов сотрудничества ученых и промышленных предприятий делегации показали научные лаборатории ЮУрГУ, участника федеральной программы «Приоритет 2030». Также гостям региона показали макет двигателя полностью возвращаемой ракеты, арктический автобус и другие экспонаты научно-технологических достижений вуза.