Пермякам предлагают перекладывать конфеты за зарплату в 270 тысяч

Трудиться необходимо на складе интернет-магазина кондитерских изделий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Екатеринбурге. Трудиться необходимо комплектовщиками товара на складе интернет-магазина кондитерских изделий. За вахту в 90 смен работодатель готов заплатить 270 тысяч рублей, сообщается в описании вакансии в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«На склад известного интернет-магазина Екатеринбурга в дружный коллектив требуются сотрудники. Обязанности комплектовщиков — перекладка, сортировка, упаковка, погрузка конфет и других кондитерских изделий. Сдельная оплата, в среднем от трех тысяч рублей за смену. За 90 смен выходит 270 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии.

Сотрудникам также обещают предоставить бесплатное проживание в общежитии в шаговой доступности от места работы, горячее питание и униформу. Предусмотрены еженедельные авансы до пяти тысяч рублей. Обязательным для трудоустройства условием является отсутствие медицинских противопоказаний.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут в Подмосковье на работу, за которую предлагают зарплату в 270 тысяч рублей. Также сотрудников обещают бесплатно кормить в ресторане с выездным обслуживанием.