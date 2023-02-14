Пермяков зовут на работу, где платят 270 тысяч и кормят в ресторане

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Сотрудникам обещают бесплатно кормить в ресторане с обслуживанием Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на книжном складе в Московской области. За вахту в 90 смен работодатель готов заплатить 270 тысяч рублей. Также сотрудников обещают бесплатно кормить в выездном ресторане с обслуживанием. Об этом сообщается в описании вакансии, опубликованной в популярном сервисе объявлений.

«Работа на современном складе канцелярии и книжной продукции в подмосковном Пушкино. Ставка за смену — до трех тысяч рублей, в зависимости от сферы деятельности. В результате выходит 270 тысяч рублей за 90 смен. Почасовка фиксированная, без штрафов и удержаний. Питание бесплатное, „все включено“ в выездном ресторане по системе кейтеринг, с обслуживанием», — говорится в объявлении.

Также работодатель готов предоставить бесплатное жилье в хостеле, при этом есть возможность размещения семейных пар. Стоимость проезда от Пермского края до Москвы обещают компенсировать. Для работы необходимо иметь при себе спортивный костюм и закрытую обувь. Если их нет, то сотрудникам выдадут спецодежду, стоимость которой удержат из зарплаты. Медкнижка для трудоустройства не требуется.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков завлекают на работу по снабжению силовиков и военных. За вахту в 90 смен работодатель обещает заплатить более 250 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на книжном складе в Московской области. За вахту в 90 смен работодатель готов заплатить 270 тысяч рублей. Также сотрудников обещают бесплатно кормить в выездном ресторане с обслуживанием. Об этом сообщается в описании вакансии, опубликованной в популярном сервисе объявлений. «Работа на современном складе канцелярии и книжной продукции в подмосковном Пушкино. Ставка за смену — до трех тысяч рублей, в зависимости от сферы деятельности. В результате выходит 270 тысяч рублей за 90 смен. Почасовка фиксированная, без штрафов и удержаний. Питание бесплатное, „все включено“ в выездном ресторане по системе кейтеринг, с обслуживанием», — говорится в объявлении. Также работодатель готов предоставить бесплатное жилье в хостеле, при этом есть возможность размещения семейных пар. Стоимость проезда от Пермского края до Москвы обещают компенсировать. Для работы необходимо иметь при себе спортивный костюм и закрытую обувь. Если их нет, то сотрудникам выдадут спецодежду, стоимость которой удержат из зарплаты. Медкнижка для трудоустройства не требуется. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков завлекают на работу по снабжению силовиков и военных. За вахту в 90 смен работодатель обещает заплатить более 250 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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