В случае, если бы все принятые положения Минских соглашений были последовательно исполнены, то текущей ситуации на Украине можно было бы избежать. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.
«Если бы все положения Минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня. Кризис является кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с постоянным расширением НАТО на восток», — заявил китайский постпред на заседании Совбеза ООН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений. По его словам, формальные договоренности были лишь уступкой для России. В МИД РФ уточняли, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против РФ во время подготовки Минских соглашений. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что коллективный Запад в случае с Минскими договоренностями «держал камень за пазухой» и готовился к вооруженному конфликту.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
В случае, если бы все принятые положения Минских соглашений были последовательно исполнены, то текущей ситуации на Украине можно было бы избежать. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. «Если бы все положения Минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня. Кризис является кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с постоянным расширением НАТО на восток», — заявил китайский постпред на заседании Совбеза ООН. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений. По его словам, формальные договоренности были лишь уступкой для России. В МИД РФ уточняли, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против РФ во время подготовки Минских соглашений. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что коллективный Запад в случае с Минскими договоренностями «держал камень за пазухой» и готовился к вооруженному конфликту.