Постпред Китая обозначил способ, каким Киев мог предотвратить спецоперацию

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь: конфликта на Украине можно было избежать, если бы были выполнены Минские соглашения

17 февраля 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

По мнению постпреда КНР при ООН, Украина могла предотвратить конфликт с РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае, если бы все принятые положения Минских соглашений были последовательно исполнены, то текущей ситуации на Украине можно было бы избежать. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. «Если бы все положения Минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня. Кризис является кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с постоянным расширением НАТО на восток», — заявил китайский постпред на заседании Совбеза ООН . Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений. По его словам, формальные договоренности были лишь уступкой для России. В МИД РФ уточняли, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против РФ во время подготовки Минских соглашений. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что коллективный Запад в случае с Минскими договоренностями «держал камень за пазухой» и готовился к вооруженному конфликту.

В случае, если бы все принятые положения Минских соглашений были последовательно исполнены, то текущей ситуации на Украине можно было бы избежать. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. «Если бы все положения Минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня. Кризис является кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с постоянным расширением НАТО на восток», — заявил китайский постпред на заседании Совбеза ООН. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений. По его словам, формальные договоренности были лишь уступкой для России. В МИД РФ уточняли, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против РФ во время подготовки Минских соглашений. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что коллективный Запад в случае с Минскими договоренностями «держал камень за пазухой» и готовился к вооруженному конфликту.