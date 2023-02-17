Небензя: Запад держал «камень за пазухой» для России

Запад в случае с Минскими соглашениями «держал камень за пазухой» и готовился к конфликту с РФ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Страны Запада в ситуации с Минскими соглашениями держали „камень за пазухой“ и готовились к войне против России», — заявил Василий Небензя. Также он отметил, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине не замечала «проявлений русофобии и прогрессирующей националистической идеи». Трансляция выступления постпреда РФ при организации велась на сайте ООН.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Также высказалась об отношении стран Евросоюза к Минским соглашениям. Она заявила, что слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что договоренности нужны были для того, чтобы выиграть для Украины время говорит о том, что Запад не собирался их исполнять. Позже президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично отменил выполнение этих соглашений.
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Запад в случае с Минскими соглашениями «держал камень за пазухой» и готовился к конфликту с РФ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «Страны Запада в ситуации с Минскими соглашениями держали „камень за пазухой“ и готовились к войне против России», — заявил Василий Небензя. Также он отметил, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине не замечала «проявлений русофобии и прогрессирующей националистической идеи». Трансляция выступления постпреда РФ при организации велась на сайте ООН. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Также высказалась об отношении стран Евросоюза к Минским соглашениям. Она заявила, что слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что договоренности нужны были для того, чтобы выиграть для Украины время говорит о том, что Запад не собирался их исполнять. Позже президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично отменил выполнение этих соглашений.