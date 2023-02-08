Зеленский назвал Минские соглашения уступкой РФ

09 февраля 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский назвал Минские соглашения уступкой России Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Подписанные в 2015 году Минские соглашения были уступкой для России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил французской газете Le Figaro. «Минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России», — рассказал Зеленский Le Figaro . Он добавил, на встрече в формате «нормандской четверки» предупреждал президента Франции Эммануэля Макрона, экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина, о том, что в таком виде соглашения не могут быть осуществлены. Украинский лидер добавил, что в Минских соглашениях была «умышленная ошибка» — в них не включили крымский вопрос. «Когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас. <…> Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии», — заявил Зеленский. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 в Индонезии отверг Минские соглашения с РФ, призвав принять «Киевский договор безопасности». Он заявил, что возвращение к ним исключено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписанные в 2015 году Минские соглашения были уступкой для России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил французской газете Le Figaro. «Минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России», — рассказал Зеленский Le Figaro. Он добавил, на встрече в формате «нормандской четверки» предупреждал президента Франции Эммануэля Макрона, экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина, о том, что в таком виде соглашения не могут быть осуществлены. Украинский лидер добавил, что в Минских соглашениях была «умышленная ошибка» — в них не включили крымский вопрос. «Когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас. <…> Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии», — заявил Зеленский. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 в Индонезии отверг Минские соглашения с РФ, призвав принять «Киевский договор безопасности». Он заявил, что возвращение к ним исключено.