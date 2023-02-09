Зеленский признался, что лично отменил выполнение Минских соглашений 09 февраля 2023 в 20:04 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский заявлял Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о невыполнимости Минских соглашений Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel. «Зеленский заявил [бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель] и [президенту Франции Эммануэлю] о невыполнимости [Минских соглашений]», — сообщает немецкий журнал. Минские соглашения были подписаны в 2015 году. Ранее в МИД РФ уточнили, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против России во время подготовки Минских соглашений. Также Зеленский заявлял, что эти договоренности были лишь уступкой для России. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel. «Зеленский заявил [бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель] и [президенту Франции Эммануэлю] о невыполнимости [Минских соглашений]», — сообщает немецкий журнал. Минские соглашения были подписаны в 2015 году. Ранее в МИД РФ уточнили, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против России во время подготовки Минских соглашений. Также Зеленский заявлял, что эти договоренности были лишь уступкой для России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям