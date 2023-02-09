Зеленский признался, что лично отменил выполнение Минских соглашений

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявлял Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о невыполнимости Минских соглашений Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

«Зеленский заявил [бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель] и [президенту Франции Эммануэлю] о невыполнимости [Минских соглашений]», — сообщает немецкий журнал. Минские соглашения были подписаны в 2015 году.

Ранее в МИД РФ уточнили, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против России во время подготовки Минских соглашений. Также Зеленский заявлял, что эти договоренности были лишь уступкой для России.

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel. «Зеленский заявил [бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель] и [президенту Франции Эммануэлю] о невыполнимости [Минских соглашений]», — сообщает немецкий журнал. Минские соглашения были подписаны в 2015 году. Ранее в МИД РФ уточнили, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против России во время подготовки Минских соглашений. Также Зеленский заявлял, что эти договоренности были лишь уступкой для России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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