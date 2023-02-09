Владимир Зеленский заявлял Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о невыполнимости Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.
«Зеленский заявил [бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель] и [президенту Франции Эммануэлю] о невыполнимости [Минских соглашений]», —
Ранее в МИД РФ уточнили, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд готовились к войне против России во время подготовки Минских соглашений. Также Зеленский заявлял, что эти договоренности были лишь уступкой для России.
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