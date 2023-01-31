МИД РФ: Порошенко, Меркель и Олланд признались, что готовились к войне против России

31 января 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что Порошенко, Олланд и Меркель давно планировали войну против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд признались, что готовили войну против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что эти лица активно были задействованы при подготовке минских соглашений. «Долгие годы саботажа минских договоренностей <…>, чтобы готовить войну против РФ, в чем сейчас откровенно признались подписанты минских договоренностей — Порошенко, госпожа Меркель и господин Олланд», — сказал Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри. Его слова приводят РИА Новости. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также подчеркивал, что Нормандский формат, направленный на решение украинского конфликта — это дипломатическая имитация. Таким образом он отреагировал на слова Меркель об истинах целях минских соглашений, которые были направлены на то, чтобы дать Украине время подготовиться к конфликту с РФ.

Экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд признались, что готовили войну против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также подчеркнул, что эти лица активно были задействованы при подготовке минских соглашений. «Долгие годы саботажа минских договоренностей <…>, чтобы готовить войну против РФ, в чем сейчас откровенно признались подписанты минских договоренностей — Порошенко, госпожа Меркель и господин Олланд», — сказал Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри. Его слова приводят РИА Новости. Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также подчеркивал, что Нормандский формат, направленный на решение украинского конфликта — это дипломатическая имитация. Таким образом он отреагировал на слова Меркель об истинах целях минских соглашений, которые были направлены на то, чтобы дать Украине время подготовиться к конфликту с РФ.