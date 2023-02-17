В Екатеринбурге задержали рейс в Баку. Скрин

В Екатеринбурге задержали рейс в Баку. Скрин

17 февраля 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Самолет задержали на 1,5 часа в Кольцово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Кольцово на 1,5 часа задержали рейс IO-291 авиакомпании «ИрАэро», следующий в Баку. Самолет вылетит 17 февраля в 23:50, сообщается на сайте аэропорта. «В Екатеринбурге задержан самолет RRJ-95LR, летящий в Баку. Самолет „ИрАэро“ вылетит из Кольцово в 23:50», — следует из онлайн-табло Кольцово. По данным онлайн-табло, в Баку самолет приземлится в 00:35. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается. Скрин: сайт Кольцово, онлайн-табло

В аэропорту Кольцово на 1,5 часа задержали рейс IO-291 авиакомпании «ИрАэро», следующий в Баку. Самолет вылетит 17 февраля в 23:50, сообщается на сайте аэропорта. «В Екатеринбурге задержан самолет RRJ-95LR, летящий в Баку. Самолет „ИрАэро“ вылетит из Кольцово в 23:50», — следует из онлайн-табло Кольцово. По данным онлайн-табло, в Баку самолет приземлится в 00:35. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.