В Екатеринбурге задержали рейс в Баку. Скрин

В Екатеринбурге задержали рейс в Баку. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, самолет, ночной аэропорт
Самолет задержали на 1,5 часа в Кольцово Фото:

В аэропорту Кольцово на 1,5 часа задержали рейс IO-291 авиакомпании «ИрАэро», следующий в Баку. Самолет вылетит 17 февраля в 23:50, сообщается на сайте аэропорта.

«В Екатеринбурге задержан самолет RRJ-95LR, летящий в Баку. Самолет „ИрАэро“ вылетит из Кольцово в 23:50», — следует из онлайн-табло Кольцово.

По данным онлайн-табло, в Баку самолет приземлится в 00:35. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В аэропорту Кольцово на 1,5 часа задержали рейс IO-291 авиакомпании «ИрАэро», следующий в Баку. Самолет вылетит 17 февраля в 23:50, сообщается на сайте аэропорта. «В Екатеринбурге задержан самолет RRJ-95LR, летящий в Баку. Самолет „ИрАэро“ вылетит из Кольцово в 23:50», — следует из онлайн-табло Кольцово. По данным онлайн-табло, в Баку самолет приземлится в 00:35. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...