Американский политолог предрек ядерную войну после слов Байдена

Политолог Депетрис: помощь американских властей Киеву приведет к ядерной войне

18 февраля 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

Поддержка США наступления Украины на Крым закончится эскалацией, считает американский политолог Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка США и НАТО украинского наступления на Крым приведет к ядерной войне. С таким мнением выступил американский политолог Дэниел Депетрис. Так он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что США будут оказывать военную помощь Украине сколько потребуется. «Киев сможет рассчитывать на военную поддержку Запада в наступлении с целью вернуть Крым. К сожалению, такой образ действий, скорее всего, приведет к той самой эскалации, которую оба мудро стараются предотвратить. Никакая земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерными ударами с крупнейшей в мире державой, обладающей ядерным оружием, или расширенной войны, которая может втянуть США и НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — написал Дэниел Депетрис в своем материале для Newsweek. Он отметил, что Крым никак не затрагивает интересы США, поэтому рисковать ради него собственной безопасностью неразумно. Джо Байден ранее заявлял, что собирается поддерживать Украину сколько потребуется. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российские военные базы в Крыму являются законными целями для украинских атак, передает «Ридус». Она отметила, что США поддержат Киев, если он решит пойти в наступление на полуостров.

Поддержка США и НАТО украинского наступления на Крым приведет к ядерной войне. С таким мнением выступил американский политолог Дэниел Депетрис. Так он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что США будут оказывать военную помощь Украине сколько потребуется. «Киев сможет рассчитывать на военную поддержку Запада в наступлении с целью вернуть Крым. К сожалению, такой образ действий, скорее всего, приведет к той самой эскалации, которую оба мудро стараются предотвратить. Никакая земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерными ударами с крупнейшей в мире державой, обладающей ядерным оружием, или расширенной войны, которая может втянуть США и НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — написал Дэниел Депетрис в своем материале для Newsweek. Он отметил, что Крым никак не затрагивает интересы США, поэтому рисковать ради него собственной безопасностью неразумно. Джо Байден ранее заявлял, что собирается поддерживать Украину сколько потребуется. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российские военные базы в Крыму являются законными целями для украинских атак, передает «Ридус». Она отметила, что США поддержат Киев, если он решит пойти в наступление на полуостров.