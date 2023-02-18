Роскосмос сообщил, что сведение с орбиты поврежденного «Прогресса МС-21» отложено

Корабль «Прогресс МС-21» может быть сведен с орбиты, рассказали в «Роскосмосе» Фото: Роскосмос

В настоящий момент рассматриваются варианты действий после разгерметизации корабля «Прогресс МС-21», сведение его с орбиты отложено. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Сведение „Прогресса МС-21“ с орбиты отложено», — сообщает «Роскосмос» в своем telegram-канале. В настоящий момент рассматриваются возможные варианты действий: стыковка к российскому узловому модулю «Причал», чтобы выяснить, почему произошла разгерметизация, или сведение корабля с орбиты. Внешние повреждения корабля не зафиксировано, члены экипажа не пострадали.

Корабль находится в составе МКС с 28 октября 2022 года. За последние два месяца это второй корабль, на котором произошла разгерметизация, в конце прошлого года такая ситуация произошла с кораблем «Союз МС-22».