Польский генерал потребовал Запад разоружиться вместо поставок ВСУ «барахла»

Польский генерал Скшипчак: Польша передает Украине устаревшее оружие

Украина получает от Польши устаревшее вооружение, заявил польский генерал Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Польша должна перестать отправлять на Украину устаревшее вооружение, которое можно назвать «барахлом». С таким призывом выступил бывший командующий сухопутными силами Польши и замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак. Он заявил, что вместо этого его страна могла бы отказаться от части своих современных вооружений и передать ее украинской стороне.

«Давайте больше не будем касаться барахла, изношенного снаряжения со складов», — заявил Вальдемар Скшипчак. Его цитирует польское издание Rzeczpospolita. Вместо этого, он предложил частично разоружиться польской армии. «Отдадим им (Украине — прим. URA.RU) оборудование из воинских частей», — отметил польский генерал. Он пояснил, что Украина не сможет одержать победу с технологически устаревшим оружием, а Польше в настоящий момент ничего не угрожает, и она может пожертвовать собственными запасами.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о готовности страны поставить на Украину истребители МиГ-29, передает RT. Он отметил, что это может произойти только по согласованию с остальными партнерами по НАТО. Кроме того, Моравецкий заявлял, что хочет стереть Россию с лица земли, передает «Утро.ру».