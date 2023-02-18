18 февраля 2023

Дерматолог Серебрякова предупредила об ускорении старения из-за гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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При правильном уходе кожа быстрее восстановится после болезни, сказала Татьяна Серебрякова Фото:

Грипп и другие вирусные заболевания ускоряют старение кожи и провоцируют появление комедонов. Об этом URA.RU сообщила косметолог, дерматолог Татьяна Серебрякова.

«Во время вирусной нагрузки на организм, например, при гриппе, увеличивается скорость старения. Вырабатываются свободные радикалы, которые атакуют клетки кожи. В период болезни могут проявляться сеточки морщин. При жирном типе кожи может усилиться блеск на лице. Частые заболевания ускоряют старение организма», — сказала Татьяна Серебрякова.

По ее словам, когда человек заболевает гриппом, все ресурсы организма направляются на борьбу с вирусом в крови. «В нее выделяются вещества, которые запускают воспаление и на коже. Во время заболевания могут появляться тусклость, шелушение, ухудшается цвета лица. У многих людей сохнут губы и более ярко выделяются сосуды. Повышается скорость отшелушивания и потеря воды из кожи. Часто после болезни происходит увеличение количества комедонов: черные точки и белые шарики на коже. Так иммунная система организма перегружена решением вопроса с вирусом», — отметила дерматолог.

Она подчеркнула, что исходное состояние кожи и уход за ней также играют большую роль при восстановлении. «Есть категория людей, которые не уделяет внимание коже, используют низкого качества препараты и косметику. У них процесс восстановления занимает большее количество времени. У тех, кто имеет склонность к акне и другим воспалениям, могут появляться эти проблемы с удвоенной силой. При должном уходе кожа легче адаптируется», — объяснила собеседница URA.RU.

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Грипп и другие вирусные заболевания ускоряют старение кожи и провоцируют появление комедонов. Об этом URA.RU сообщила косметолог, дерматолог Татьяна Серебрякова. «Во время вирусной нагрузки на организм, например, при гриппе, увеличивается скорость старения. Вырабатываются свободные радикалы, которые атакуют клетки кожи. В период болезни могут проявляться сеточки морщин. При жирном типе кожи может усилиться блеск на лице. Частые заболевания ускоряют старение организма», — сказала Татьяна Серебрякова. По ее словам, когда человек заболевает гриппом, все ресурсы организма направляются на борьбу с вирусом в крови. «В нее выделяются вещества, которые запускают воспаление и на коже. Во время заболевания могут появляться тусклость, шелушение, ухудшается цвета лица. У многих людей сохнут губы и более ярко выделяются сосуды. Повышается скорость отшелушивания и потеря воды из кожи. Часто после болезни происходит увеличение количества комедонов: черные точки и белые шарики на коже. Так иммунная система организма перегружена решением вопроса с вирусом», — отметила дерматолог. Она подчеркнула, что исходное состояние кожи и уход за ней также играют большую роль при восстановлении. «Есть категория людей, которые не уделяет внимание коже, используют низкого качества препараты и косметику. У них процесс восстановления занимает большее количество времени. У тех, кто имеет склонность к акне и другим воспалениям, могут появляться эти проблемы с удвоенной силой. При должном уходе кожа легче адаптируется», — объяснила собеседница URA.RU.
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