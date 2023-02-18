Кирби: Байден готовится послать сигнал Путину и россиянам

18 февраля 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Джо Байден выступит в Польше Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден может послать сигнал российскому лидеру Владимиру Путину и россиянам в своей речи, которую он готовит для выступления в Польше. Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. «Но я думаю, что вы услышите в речи президента послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, безусловно, найдут отклик у наших союзников и партнеров, без сомнения, найдут отклик у польского народа, который так много сделал и продолжает делать. И я — я подозреваю, что вы услышите, как он также пошлет сигнал Путину, а также российскому народу», — сказал Кирби. Заявление опубликовано на сайте Белого дома . По его словам, Байден осознает, что обращается к людям во всем мире во время своих выступлений. Президент США 21 февраля выступит в Варшаве с речью, посвященной годовщине конфликта на Украине. США и Евросоюз готовят санкции к годовщине спецоперации РФ на Украине. Байден заявлял, что собирается поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США несут ответственность за смерти украинцев, потому что Вашингтон спровоцировал конфликт.

Президент США Джо Байден может послать сигнал российскому лидеру Владимиру Путину и россиянам в своей речи, которую он готовит для выступления в Польше. Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. «Но я думаю, что вы услышите в речи президента послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, безусловно, найдут отклик у наших союзников и партнеров, без сомнения, найдут отклик у польского народа, который так много сделал и продолжает делать. И я — я подозреваю, что вы услышите, как он также пошлет сигнал Путину, а также российскому народу», — сказал Кирби. Заявление опубликовано на сайте Белого дома. По его словам, Байден осознает, что обращается к людям во всем мире во время своих выступлений. Президент США 21 февраля выступит в Варшаве с речью, посвященной годовщине конфликта на Украине. США и Евросоюз готовят санкции к годовщине спецоперации РФ на Украине. Байден заявлял, что собирается поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США несут ответственность за смерти украинцев, потому что Вашингтон спровоцировал конфликт.