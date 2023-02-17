Пермяк напал на сотрудника в СИЗО

Мужчина напал на сотрудника следственного изолятора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодой пермяк, находясь в СИЗО, напал на сотрудника. За пострадавшего работника следственного изолятора на него завели еще одно уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Мужчина был осужден за совершение двух краж и содержался в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Пермскому краю. Во время вечерней проверки обвиняемый, чтобы дезорганизовать деятельность учреждения, применил насилие, опасное для жизни и здоровья в адрес 27-летнего младшего инспектора дежурной службы», — рассказали в госоргане. Инцидент произошел в учреждении Кудымкара.

В следкоме отметили, что на сегодня собрали достаточно доказательств и передали уголовное дело для рассмотрения в суд. 24-летний житель Кудымкара и раньше был судим, добавили в следственном комитете.