17 февраля 2023

День оленевода в ХМАО собрал тысячи зрителей

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, арктика, день оленевода, северные олени
В Белоярском районе прошел праздник коренных народов — День оленевода Фото:

В селе Казым Белоярского района ХМАО прошел праздник коренных народов севера — День оленевода. Праздник собрал более трех тысяч зрителей из всех районов Югры и соседних округов, сообщил глава Белоярского района Сергей Маненков в своем telegram-канале.

«Самый яркий праздник коренных народов Севера объединил в себе вековые традиции и обряды народов, населяющих Югру. День оленевода собрал более 3 тысяч зрителей и туристов не только с территории Белоярского района, но и из других муниципальных образований Югры, соседних регионов», — написал Сергей Маненков в соцсети.

В ходе праздника состоялось награждение заслуженных работников животноводческой отрасли. Главе крестьянского хозяйства Сергею Логаны присвоено звание «Почетный оленевод Югры», ветеринарный врач из села Казым Вячеслав Молданов удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Югры».

Ранее URA.RU сообщило, что в Ханты-Мансийске пройдет Всемирный конгресс оленеводов. В программе мероприятия запланировано проведение конкурса профмастерства.

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В селе Казым Белоярского района ХМАО прошел праздник коренных народов севера — День оленевода. Праздник собрал более трех тысяч зрителей из всех районов Югры и соседних округов, сообщил глава Белоярского района Сергей Маненков в своем telegram-канале. «Самый яркий праздник коренных народов Севера объединил в себе вековые традиции и обряды народов, населяющих Югру. День оленевода собрал более 3 тысяч зрителей и туристов не только с территории Белоярского района, но и из других муниципальных образований Югры, соседних регионов», — написал Сергей Маненков в соцсети. В ходе праздника состоялось награждение заслуженных работников животноводческой отрасли. Главе крестьянского хозяйства Сергею Логаны присвоено звание «Почетный оленевод Югры», ветеринарный врач из села Казым Вячеслав Молданов удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Югры». Ранее URA.RU сообщило, что в Ханты-Мансийске пройдет Всемирный конгресс оленеводов. В программе мероприятия запланировано проведение конкурса профмастерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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