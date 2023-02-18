Чемезов раскрыл судьбоносное решение Путина для обороны России

Чемезов: решение Путина о создании «Ростеха» сохранило ОПК в России

19 февраля 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

Сергей Чемезов 20 лет назад работал в «Рособоронэкспорте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Создание госкорпорации «Ростех», которое 15 лет назад поддержал президент Владимир Путин, позволило сохранить оборонно-промышенный комплекс России. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Я видел, что приходит время, когда мы многое уже произвести не сможем. Если бы на тот период мы не создали корпорацию, сегодня бы уже некому было производить ни самолеты, ни вертолеты, ни ракеты», — сказал Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда плюс» . Он пояснил, что 20 лет назад работал в «Рособоронэкспорте» и был в курсе состояния оборонной промышленности. По данным Чемезова, тогда не хватало средств на развитие предприятий ОПК, не было гособоронзаказа, а выживать приходилось за счет экспорта. Именно тогда на совещании с Путиным было решено объединить все в одну государственную структуру. В январе Сергей Чемезов опроверг слухи о том, что в России образовался дефицит снарядов. По его данным, «Ростех» нарастил производство боеприпасов в несколько раз.

Создание госкорпорации «Ростех», которое 15 лет назад поддержал президент Владимир Путин, позволило сохранить оборонно-промышенный комплекс России. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Я видел, что приходит время, когда мы многое уже произвести не сможем. Если бы на тот период мы не создали корпорацию, сегодня бы уже некому было производить ни самолеты, ни вертолеты, ни ракеты», — сказал Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда плюс». Он пояснил, что 20 лет назад работал в «Рособоронэкспорте» и был в курсе состояния оборонной промышленности. По данным Чемезова, тогда не хватало средств на развитие предприятий ОПК, не было гособоронзаказа, а выживать приходилось за счет экспорта. Именно тогда на совещании с Путиным было решено объединить все в одну государственную структуру. В январе Сергей Чемезов опроверг слухи о том, что в России образовался дефицит снарядов. По его данным, «Ростех» нарастил производство боеприпасов в несколько раз.