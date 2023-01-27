Гендиректор «Ростеха» опроверг слухи о дефиците снарядов у армии России

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный снаряд, артиллерийская мина
Оборонная промышленность РФ в разы нарастила объемы производства, заявил Сергей Чемезов Фото:
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Заявления Киева и иностранных СМИ о том, что РФ страдает от дефицита снарядов, не соответствуют действительности. Наоборот, российская оборонная промышленность нарастила объемы производства боеприпасов. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда», — сказал Сергей Чемезов РИА Новости. Он отметил, что, его компания нарастила производство боеприпасов в несколько раз. Однако Чемезов признал, что расход снарядов в ходе СВО действительно высок.

Ранее стало известно, что на Западе активно эксплуатируют слухи о дефиците боеприпасов в российской армии. В ответ на это военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что оборонные предприятия в РФ работают «без отпусков и выходных», поэтому запасы ракет пополняются ежедневно, передает MK.RU. Также российский президент Владимир Путин сказал, что российский ОПК производит российских ракет в три раза больше, чем США изготавливает ракет Patriot, напоминает RT.

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Заявления Киева и иностранных СМИ о том, что РФ страдает от дефицита снарядов, не соответствуют действительности. Наоборот, российская оборонная промышленность нарастила объемы производства боеприпасов. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда», — сказал Сергей Чемезов РИА Новости. Он отметил, что, его компания нарастила производство боеприпасов в несколько раз. Однако Чемезов признал, что расход снарядов в ходе СВО действительно высок. Ранее стало известно, что на Западе активно эксплуатируют слухи о дефиците боеприпасов в российской армии. В ответ на это военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что оборонные предприятия в РФ работают «без отпусков и выходных», поэтому запасы ракет пополняются ежедневно, передает MK.RU. Также российский президент Владимир Путин сказал, что российский ОПК производит российских ракет в три раза больше, чем США изготавливает ракет Patriot, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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