Блины на Масленицу в этом году обойдутся россиянам дороже. Инфографика

Аналитики посчитали затраты на масленичные блины в 2023 году

19 февраля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Наиболее дорогие блины в 2023 году будут в Екатеринбурге и Новосибирске Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России вырос средний чек на продукты для приготовления блинов. В феврале индекс вырос до 93 рублей, рассказали аналитики «Чек Индекс». «Рост составил 7% или 93 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Москве средний чек находится на уровне 99 рублей, что выше на 5%, чем в прошлом году, в Санкт-Петербурге — 96 рублей (на 10% выше), в Казани — 90 рублей (на 9% выше). Наиболее дорогие блины будут в Екатеринбурге — 102 рубля (на 10% выше) и в Новосибирске — 103 рубля (на 6% выше)», — рассказали РИА Новости аналитики. Сравнение данных охватило период с 1 по 15 февраля прошлого и текущего года. Расчет производился по традиционному рецепту блюда: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли. Ранее URA.RU рассказывало об исследовании затрат на приготовление блинов в России. В 2022 году средний чек на блюдо составил 89 рублей. Затраты свердловчан на приготовление блинов в 2023 году Инфографика URA.RU

В России вырос средний чек на продукты для приготовления блинов. В феврале индекс вырос до 93 рублей, рассказали аналитики «Чек Индекс». «Рост составил 7% или 93 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Москве средний чек находится на уровне 99 рублей, что выше на 5%, чем в прошлом году, в Санкт-Петербурге — 96 рублей (на 10% выше), в Казани — 90 рублей (на 9% выше). Наиболее дорогие блины будут в Екатеринбурге — 102 рубля (на 10% выше) и в Новосибирске — 103 рубля (на 6% выше)», — рассказали РИА Новости аналитики. Сравнение данных охватило период с 1 по 15 февраля прошлого и текущего года. Расчет производился по традиционному рецепту блюда: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли. Ранее URA.RU рассказывало об исследовании затрат на приготовление блинов в России. В 2022 году средний чек на блюдо составил 89 рублей.