Екатеринбуржцев перестали пускать на ЖД вокзал с туристическими ножами. Скрин

Екатеринбуржцы возмутились, что их не пускают на жд вокзал с туристическими ножами

19 февраля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Сотрудники вокзала путают бытовые ножи с холодным оружием Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Екатеринбурга рассказали, что сотрудники железнодорожного вокзала не пускают внутрь пассажиров и туристов, у которых с собой туристические и хозяйственно-бытовые ножи. Об этом сообщили в очевидцы и подписчики в городских соцсетях. «Сегодня столкнулась на вокзале с неприятной ситуацией. Меня не пропустили с туристическим ножом, и я была такая далеко не единственная. На вопрос людей как быть без ножа в походе и на рыбалке, нам ответили, что ехать вы с ножом можете, но на территорию вокзала мы вас не пустим, так что езжайте с других станций», — поделилась подписчица telegram-канала «Ураловед» Олеся. Подписчики возмутились таким нововведениям со стороны администрации вокзала. «Сотрудники необразованные, они не понимают разницу между холодным оружием и кухонным ножом. У нас вечно проблемы на вокзале из-за этого, они просто не знают закона», — рассказал Сергей Быков на странице «Ураловед» «Вконтакте». Некоторые участники группы рекомендовали брать с собой сертификаты, которые выдают при покупке ножа хозяйственно-бытового применения. «Нас не пропустили со складным ножом, сотрудник требовал доказать что нож не является холодным оружием. Сертификат на нож может помочь, но это не точно», — прокомментировала Анастасия Бехтерева в группе «Ураловед». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр железнодорожного вокзала Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга рассказали, что сотрудники железнодорожного вокзала не пускают внутрь пассажиров и туристов, у которых с собой туристические и хозяйственно-бытовые ножи. Об этом сообщили в очевидцы и подписчики в городских соцсетях. «Сегодня столкнулась на вокзале с неприятной ситуацией. Меня не пропустили с туристическим ножом, и я была такая далеко не единственная. На вопрос людей как быть без ножа в походе и на рыбалке, нам ответили, что ехать вы с ножом можете, но на территорию вокзала мы вас не пустим, так что езжайте с других станций», — поделилась подписчица telegram-канала «Ураловед» Олеся. Подписчики возмутились таким нововведениям со стороны администрации вокзала. «Сотрудники необразованные, они не понимают разницу между холодным оружием и кухонным ножом. У нас вечно проблемы на вокзале из-за этого, они просто не знают закона», — рассказал Сергей Быков на странице «Ураловед» «Вконтакте». Некоторые участники группы рекомендовали брать с собой сертификаты, которые выдают при покупке ножа хозяйственно-бытового применения. «Нас не пропустили со складным ножом, сотрудник требовал доказать что нож не является холодным оружием. Сертификат на нож может помочь, но это не точно», — прокомментировала Анастасия Бехтерева в группе «Ураловед». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр железнодорожного вокзала Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не получен.