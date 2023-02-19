Психолог Голубева заявила о способности гриппа вызывать депрессию и мысли о смерти

20 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вирус гриппа влияет на центральную нервную систему, сказала Екатерина Голубева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тяжелая форма гриппа, а также лечение его последствий может вызвать у больного депрессию, панические атаки и суицидальные мысли. Об этом URA.RU рассказала психолог, регрессолог Екатерина Голубева. «После перенесенной тяжелой формы гриппа у людей может возникнуть апатия, бессилие, грустные мысли и нежелание жить. У некоторых возникают панические атаки и мысли о суициде. Это все признаки депрессии. Также на общее состояние и процесс выздоровления влияют токсины, выделяемые вирусом. Они не только разрушающе действуют на иммунитет и внутренние органы, но и могут оказывать влияние на центральную нервную систему», — сказала Екатерина Голубева. По ее словам, на психическое состояние больного могут повлиять препараты, которые было необходимо использовать при лечении заболевания и его осложнений. «Есть лекарства, влияющие на центральную нервную систему. Устойчивость психики у всех разная. И существует предрасположенность к различным психическим заболеваниям. Активатором для их развития может послужить химическое воздействие на ЦНС, то есть лекарственные препараты. К сожалению, в моменты острых ситуаций, когда у врача стоит выбор между спасением пациента и его смертью, не всегда есть возможность оценить риск последствий от препаратов для конкретного пациента. Либо сами люди начинают заниматься самолечением, не имея знаний о фармацевтике», — объяснила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тяжелая форма гриппа, а также лечение его последствий может вызвать у больного депрессию, панические атаки и суицидальные мысли. Об этом URA.RU рассказала психолог, регрессолог Екатерина Голубева. «После перенесенной тяжелой формы гриппа у людей может возникнуть апатия, бессилие, грустные мысли и нежелание жить. У некоторых возникают панические атаки и мысли о суициде. Это все признаки депрессии. Также на общее состояние и процесс выздоровления влияют токсины, выделяемые вирусом. Они не только разрушающе действуют на иммунитет и внутренние органы, но и могут оказывать влияние на центральную нервную систему», — сказала Екатерина Голубева. По ее словам, на психическое состояние больного могут повлиять препараты, которые было необходимо использовать при лечении заболевания и его осложнений. «Есть лекарства, влияющие на центральную нервную систему. Устойчивость психики у всех разная. И существует предрасположенность к различным психическим заболеваниям. Активатором для их развития может послужить химическое воздействие на ЦНС, то есть лекарственные препараты. К сожалению, в моменты острых ситуаций, когда у врача стоит выбор между спасением пациента и его смертью, не всегда есть возможность оценить риск последствий от препаратов для конкретного пациента. Либо сами люди начинают заниматься самолечением, не имея знаний о фармацевтике», — объяснила специалист.