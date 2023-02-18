Гехт рассказала, что даже за пару часов помощи швеям-волонтерам можно сделать много важной работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель челябинского губернатора Ирина Гехт попросила помочь швеям-волонтерам. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«В этот воскресный день встретились с волонтерами объединения „Шьем нашим“. Помогали раскраивать вещи, упаковывали готовые изделия. Удивительное единение, теплота и желание скорейшей победы — это общее настроение у всех. Объединению „Шьем нашим“ очень нужна помощь других волонтеров. Каких-то особых навыков не требуется, найдется дело для каждого», — написала Гехт в telegram-канале.

Региональный политик предложила поддержать швей, сообщив, что их контакты легко найти в соцсетях . Или предложить свою помощь другим объединениям, которые делают полезные вещи для наших земляков в зоне СВО. По словам Гехт, даже за пару часов можно сделать много важной работы.

Также замгубернатора отметила разнообразие помощи, которую уже предлагают люди швеям-волонтерам. Добровольные помощники постоянно подъезжают в офис волонтеров «Швейного спецназа», как те называют себя.

«Пока работали, заметила, как много разных людей приезжали сюда. Кто ткани привез, кто свечи. Встретили начальника нашего проектного управления С. В. Мишукову. Она печатает молитвы и вместе с шоколадкой упаковывает их для ребят», — рассказала Гехт.

Ирина Гехт приехала помочь волонтерам в воскресенье Telegram-канал Ирины Гехт

Швеи-волонтеры раскраивают ткани, стараясь, чтобы не пропало ни лоскутка Telegram-канал Ирины Гехт