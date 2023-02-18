18 февраля 2023

Екатеринбуржцев ждет один из последних морозных дней зимы

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Оттепель,лужи, грязь. Курган, оттепель, куски льда, гололед
В ночь на 20 февраля горожан ждет похолодание до -20 градусов Фото:

В ночь на 20 февраля в Екатеринбурге столбик термометра опустится до -20 градусов. Последний раз такую температуру фиксировали в начале января, об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

«Ночью 20 февраля будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Температура воздуха ожидается -19, -21 градусов», днем до -9, — рассказали синоптики на сайте Уральского гидрометцентра.

С 21 февраля температура воздуха будет повышаться. К середине недели ожидается потепление до -9, -11 градусов ночью и до -4, -6 градусов днем.

Ранее URA.RU писало о том, как можно облегчить симптомы метеозависимости и ухудшения самочувствия от резкой перемены погоды. Советы и лайфхаки жителям России дала главврач Скандинавского центра здоровья и кардиолог Наталья Гаврилова.

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В ночь на 20 февраля в Екатеринбурге столбик термометра опустится до -20 градусов. Последний раз такую температуру фиксировали в начале января, об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра. «Ночью 20 февраля будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Температура воздуха ожидается -19, -21 градусов», днем до -9, — рассказали синоптики на сайте Уральского гидрометцентра. С 21 февраля температура воздуха будет повышаться. К середине недели ожидается потепление до -9, -11 градусов ночью и до -4, -6 градусов днем. Ранее URA.RU писало о том, как можно облегчить симптомы метеозависимости и ухудшения самочувствия от резкой перемены погоды. Советы и лайфхаки жителям России дала главврач Скандинавского центра здоровья и кардиолог Наталья Гаврилова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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