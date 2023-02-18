Екатеринбуржцев ждет один из последних морозных дней зимы

В ночь на 20 февраля в Екатеринбурге столбик термометра опустится до -20 градусов. Последний раз такую температуру фиксировали в начале января, об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.
«Ночью 20 февраля будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Температура воздуха ожидается -19, -21 градусов», днем до -9, — рассказали синоптики на сайте Уральского гидрометцентра.
С 21 февраля температура воздуха будет повышаться. К середине недели ожидается потепление до -9, -11 градусов ночью и до -4, -6 градусов днем.
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