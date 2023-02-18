18 февраля 2023

В Челябинскую область придут 32-градусные ночные морозы

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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, деревья в снегу, виды города, мороз
Понедельник самой короткой рабочей недели в феврале будет морозным Фото:

В Челябинскую область придут 32-градусные ночные морозы. Информацию об этом опубликовал региональный гидрометеоцентр.

«Ночью 20 февраля в Челябинской области -22,-27 градусов, на крайнем юге до -17, при прояснении до -32. В столице региона будет немного теплее -25,-27», — рассказали URA.RU в гидрометеоцентре Челябинской области.

Дневные температуры, по прогнозам синоптиков, на территории региона будут колебаться в пределах -7,-12 градусов, в низинах до -15. В Челябинске днем -9,-11. Ветер восточной четверти 3-8, днем порывы до 11 м/с. Облачно с прояснением, в большинстве районов области небольшой снег, на юге до умеренного.

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В Челябинскую область придут 32-градусные ночные морозы. Информацию об этом опубликовал региональный гидрометеоцентр. «Ночью 20 февраля в Челябинской области -22,-27 градусов, на крайнем юге до -17, при прояснении до -32. В столице региона будет немного теплее -25,-27», — рассказали URA.RU в гидрометеоцентре Челябинской области. Дневные температуры, по прогнозам синоптиков, на территории региона будут колебаться в пределах -7,-12 градусов, в низинах до -15. В Челябинске днем -9,-11. Ветер восточной четверти 3-8, днем порывы до 11 м/с. Облачно с прояснением, в большинстве районов области небольшой снег, на юге до умеренного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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