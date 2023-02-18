Понедельник самой короткой рабочей недели в феврале будет морозным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область придут 32-градусные ночные морозы. Информацию об этом опубликовал региональный гидрометеоцентр.

«Ночью 20 февраля в Челябинской области -22,-27 градусов, на крайнем юге до -17, при прояснении до -32. В столице региона будет немного теплее -25,-27», — рассказали URA.RU в гидрометеоцентре Челябинской области.

Дневные температуры, по прогнозам синоптиков, на территории региона будут колебаться в пределах -7,-12 градусов, в низинах до -15. В Челябинске днем -9,-11. Ветер восточной четверти 3-8, днем порывы до 11 м/с. Облачно с прояснением, в большинстве районов области небольшой снег, на юге до умеренного.