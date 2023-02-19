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На Курган надвигаются интенсивные снегопады и оттепель

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Предстоящая неделя в Кургане будет снежной Фото:

Жителей зауральской столицы предупредили, что предстоящая рабочая неделя будет очень теплой и снежной. О том, к какой погоде готовиться горожанам, рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Наиболее сильные снегопады пройдут вечером 21 февраля и днем 22 февраля. Прирост покрова 9-12 см. Ночью и утром 22 февраля ожидается метель, порывы ветра до 15 м/сек. Днем — повышение температуры до +1 градуса, что на 11 градусов выше нормы», — написал Винштейн в своем блоге.

По данным зуральского синоптика, в последующие два дня осадки будут слабыми. Теплая погода сохранится в Кургане до конца февраля. Кратковременное похолодание спрогнозировано лишь на 25 число месяца.

О том, что в середине февраля в Кургане ожидается теплая погода, Илья Винштейн рассказывал ранее. При этом он подчеркивал, что третий месяц зимы будет малоснежным.

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Жителей зауральской столицы предупредили, что предстоящая рабочая неделя будет очень теплой и снежной. О том, к какой погоде готовиться горожанам, рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Наиболее сильные снегопады пройдут вечером 21 февраля и днем 22 февраля. Прирост покрова 9-12 см. Ночью и утром 22 февраля ожидается метель, порывы ветра до 15 м/сек. Днем — повышение температуры до +1 градуса, что на 11 градусов выше нормы», — написал Винштейн в своем блоге. По данным зуральского синоптика, в последующие два дня осадки будут слабыми. Теплая погода сохранится в Кургане до конца февраля. Кратковременное похолодание спрогнозировано лишь на 25 число месяца. О том, что в середине февраля в Кургане ожидается теплая погода, Илья Винштейн рассказывал ранее. При этом он подчеркивал, что третий месяц зимы будет малоснежным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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