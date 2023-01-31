31 января 2023

Курганский синоптик рассказал, когда ждать тепла в феврале. Скрин

В Курган в середине февраля придет тепло
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионерка, зима, бабушка
Курганцам рассказали о погоде в последний месяц зимы Фото:

В середине февраля в Кургане ожидается теплая погода. При этом третий месяц зимы будет малоснежным. Такой прогноз опубликовал на сайте «Погода 45» синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В середине месяца ожидается прохождение волны тепла. Днем температура воздуха составит -6, -9 градусов, ночью -13, -17 градусов. Месяц ожидается малоснежным. За весь февраль выпадет всего 6 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы», — указано в опубликованном прогнозе. Средняя температура будет в пределах нормы и составит -14 градусов.

Также синоптик-любитель добавил, что январь в Кургане был теплым. Средняя температура составила -13 градусов. Это на 2,5 градуса выше нормы.

Ранее URA.RU писало, что в начале январе в Кургане стояли 30-градусные морозы. В середине месяца потеплело до нуля.

Февраль в Кургане будет малоснежным

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В середине февраля в Кургане ожидается теплая погода. При этом третий месяц зимы будет малоснежным. Такой прогноз опубликовал на сайте «Погода 45» синоптик-любитель Илья Винштейн. «В середине месяца ожидается прохождение волны тепла. Днем температура воздуха составит -6, -9 градусов, ночью -13, -17 градусов. Месяц ожидается малоснежным. За весь февраль выпадет всего 6 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы», — указано в опубликованном прогнозе. Средняя температура будет в пределах нормы и составит -14 градусов. Также синоптик-любитель добавил, что январь в Кургане был теплым. Средняя температура составила -13 градусов. Это на 2,5 градуса выше нормы. Ранее URA.RU писало, что в начале январе в Кургане стояли 30-градусные морозы. В середине месяца потеплело до нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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