Курганский синоптик рассказал, когда ждать тепла в феврале. Скрин

В Курган в середине февраля придет тепло

01 февраля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Курганцам рассказали о погоде в последний месяц зимы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В середине февраля в Кургане ожидается теплая погода. При этом третий месяц зимы будет малоснежным. Такой прогноз опубликовал на сайте «Погода 45» синоптик-любитель Илья Винштейн. «В середине месяца ожидается прохождение волны тепла. Днем температура воздуха составит -6, -9 градусов, ночью -13, -17 градусов. Месяц ожидается малоснежным. За весь февраль выпадет всего 6 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы», — указано в опубликованном прогнозе. Средняя температура будет в пределах нормы и составит -14 градусов. Также синоптик-любитель добавил, что январь в Кургане был теплым. Средняя температура составила -13 градусов. Это на 2,5 градуса выше нормы. Ранее URA.RU писало, что в начале январе в Кургане стояли 30-градусные морозы. В середине месяца потеплело до нуля. Февраль в Кургане будет малоснежным Скриншот с сайта «Погода 45»

В середине февраля в Кургане ожидается теплая погода. При этом третий месяц зимы будет малоснежным. Такой прогноз опубликовал на сайте «Погода 45» синоптик-любитель Илья Винштейн. «В середине месяца ожидается прохождение волны тепла. Днем температура воздуха составит -6, -9 градусов, ночью -13, -17 градусов. Месяц ожидается малоснежным. За весь февраль выпадет всего 6 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы», — указано в опубликованном прогнозе. Средняя температура будет в пределах нормы и составит -14 градусов. Также синоптик-любитель добавил, что январь в Кургане был теплым. Средняя температура составила -13 градусов. Это на 2,5 градуса выше нормы. Ранее URA.RU писало, что в начале январе в Кургане стояли 30-градусные морозы. В середине месяца потеплело до нуля.