В середине февраля в Кургане ожидается теплая погода. При этом третий месяц зимы будет малоснежным. Такой прогноз опубликовал на сайте «Погода 45» синоптик-любитель Илья Винштейн.
«В середине месяца ожидается прохождение волны тепла. Днем температура воздуха составит -6, -9 градусов, ночью -13, -17 градусов. Месяц ожидается малоснежным. За весь февраль выпадет всего 6 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы», — указано в опубликованном прогнозе. Средняя температура будет в пределах нормы и составит -14 градусов.
Также синоптик-любитель добавил, что январь в Кургане был теплым. Средняя температура составила -13 градусов. Это на 2,5 градуса выше нормы.
Ранее URA.RU писало, что в начале январе в Кургане стояли 30-градусные морозы. В середине месяца потеплело до нуля.
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