Губернатор ХМАО встретилась с военными в зоне СВО

Губернатор ХМАО встретилась с военнослужащими в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО отправилась в зону проведения специальной военной операции, чтобы встретиться с мобилизованными, добровольцами, волонтерами и посетить Макеевку. Telegram-канал властей округа «Югра Z официально» сообщил, что визит проходил 17 и 18 февраля.

«В течение двух дней, 17 и 18 февраля, губернатор работала на территории Донецкой и Луганской народных республик. В программе — встречи с мобилизованными из автономного округа, волонтерами и инструкторами Гуманитарного добровольческого корпуса, а также визит в Макеевку (ДНР)», — сообщается в публикации.

Губернатор передала военным амуницию, которую закупило правительство округа. Вместе с Комаровой в зоне СВО работали представители Гуманитарного добровольческого корпуса, общественной организации «Российский Красный Крест. ХМАО-Югра». Комарова вручила благодарственные письма отличившимся военным и медали участников спецоперации инструкторам первой помощи Гумкорпуса Югры. Кроме того, губернатор встретилась с командующими двух военных округов — Центрального и Южного, чтобы обсудить вопросы достаточности обеспечения военнослужащих всем необходимым.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как отправить гуманитарную помощь на Донбасс из ХМАО. Югорчан приглашают принять участие в благотворительной акции для жителей Макеевки.

Президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.