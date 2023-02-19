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Губернатор ХМАО встретилась с военными в зоне СВО

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО встретилась с военнослужащими в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО отправилась в зону проведения специальной военной операции, чтобы встретиться с мобилизованными, добровольцами, волонтерами и посетить Макеевку. Telegram-канал властей округа «Югра Z официально» сообщил, что визит проходил 17 и 18 февраля.

«В течение двух дней, 17 и 18 февраля, губернатор работала на территории Донецкой и Луганской народных республик. В программе — встречи с мобилизованными из автономного округа, волонтерами и инструкторами Гуманитарного добровольческого корпуса, а также визит в Макеевку (ДНР)», — сообщается в публикации.

Губернатор передала военным амуницию, которую закупило правительство округа. Вместе с Комаровой в зоне СВО работали представители Гуманитарного добровольческого корпуса, общественной организации «Российский Красный Крест. ХМАО-Югра». Комарова вручила благодарственные письма отличившимся военным и медали участников спецоперации инструкторам первой помощи Гумкорпуса Югры. Кроме того, губернатор встретилась с командующими двух военных округов — Центрального и Южного, чтобы обсудить вопросы достаточности обеспечения военнослужащих всем необходимым.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как отправить гуманитарную помощь на Донбасс из ХМАО. Югорчан приглашают принять участие в благотворительной акции для жителей Макеевки.

Президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.

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Губернатор ХМАО отправилась в зону проведения специальной военной операции, чтобы встретиться с мобилизованными, добровольцами, волонтерами и посетить Макеевку. Telegram-канал властей округа «Югра Z официально» сообщил, что визит проходил 17 и 18 февраля. «В течение двух дней, 17 и 18 февраля, губернатор работала на территории Донецкой и Луганской народных республик. В программе — встречи с мобилизованными из автономного округа, волонтерами и инструкторами Гуманитарного добровольческого корпуса, а также визит в Макеевку (ДНР)», — сообщается в публикации. Губернатор передала военным амуницию, которую закупило правительство округа. Вместе с Комаровой в зоне СВО работали представители Гуманитарного добровольческого корпуса, общественной организации «Российский Красный Крест. ХМАО-Югра». Комарова вручила благодарственные письма отличившимся военным и медали участников спецоперации инструкторам первой помощи Гумкорпуса Югры. Кроме того, губернатор встретилась с командующими двух военных округов — Центрального и Южного, чтобы обсудить вопросы достаточности обеспечения военнослужащих всем необходимым. Ранее URA.RU рассказывало о том, как отправить гуманитарную помощь на Донбасс из ХМАО. Югорчан приглашают принять участие в благотворительной акции для жителей Макеевки. Президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, основные задачи — это демилитаризация и денацификация Украины.
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