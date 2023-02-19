Охлобыстин попросил челябинцев помочь бойцам СВО отстоять честь страны

Актер обратился к жителям с призывом поддержать бойцов на передовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к жителям Челябинской области и попросил их помочь бойцам спецоперации, которые сейчас отстаивают честь страны и нуждаются в поддержке. Об этом Охлобыстин заявил 20 февраля в рамках марафона «Народный фронт. Все для победы!».

«Дорогие челябинцы! Сейчас наши ребята отстаивают честь страны. Дело это не простое мы должны их поддерживать. Народный фронт в рамках проекта „Все для победы!“ начинают сбор средств», — обратился Охлобыстин к жителям региона.

По словам актера, на собранные деньги будут приобретены машины высокой проходимости, бани, квадрокоптеры. Эта помощь должна приблизить победу России в спецоперации.