19 февраля 2023
18 февраля 2023

Охлобыстин попросил челябинцев помочь бойцам СВО отстоять честь страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Z концерт в клубе Sexton. Москва, охлобыстин иван
Актер обратился к жителям с призывом поддержать бойцов на передовой Фото:

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к жителям Челябинской области и попросил их помочь бойцам спецоперации, которые сейчас отстаивают честь страны и нуждаются в поддержке. Об этом Охлобыстин заявил 20 февраля в рамках марафона «Народный фронт. Все для победы!».

«Дорогие челябинцы! Сейчас наши ребята отстаивают честь страны. Дело это не простое мы должны их поддерживать. Народный фронт в рамках проекта „Все для победы!“ начинают сбор средств», — обратился Охлобыстин к жителям региона.

По словам актера, на собранные деньги будут приобретены машины высокой проходимости, бани, квадрокоптеры. Эта помощь должна приблизить победу России в спецоперации.

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Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к жителям Челябинской области и попросил их помочь бойцам спецоперации, которые сейчас отстаивают честь страны и нуждаются в поддержке. Об этом Охлобыстин заявил 20 февраля в рамках марафона «Народный фронт. Все для победы!». «Дорогие челябинцы! Сейчас наши ребята отстаивают честь страны. Дело это не простое мы должны их поддерживать. Народный фронт в рамках проекта „Все для победы!“ начинают сбор средств», — обратился Охлобыстин к жителям региона. По словам актера, на собранные деньги будут приобретены машины высокой проходимости, бани, квадрокоптеры. Эта помощь должна приблизить победу России в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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