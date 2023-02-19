19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

Минкульт объявил розыгрыш билетов на главную масленицу Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Свердловской области, традиция, масленица, проводы зимы, чучело зимы
Масленичный костер будет обязательно Фото:

Попасть на главные масленичные гуляния Пермского края в Хохловку можно бесплатно. Министерство культуры региона в своем telegram-канале объявило розыгрыш билетов на праздник, который состоится 26 февраля.

«Разыгрываем пригласительные на Масленицу в Хохловке! Будь подписан на telegram-канал Министерства культуры Пермского края, жми „Участвую!“ и жди результатов!» — говорится в сообщении.

В воскресенье на территории архитектурного музея в Хохловке пройдет большая праздничная программа с народными обрядами и играми, мастер-классами, концертам, взятием снежной крепости, потешными боями и другими традиционными развлечениями. Впервые зазвучат колокола, установленные на отреставрированной колокольне.

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Попасть на главные масленичные гуляния Пермского края в Хохловку можно бесплатно. Министерство культуры региона в своем telegram-канале объявило розыгрыш билетов на праздник, который состоится 26 февраля. «Разыгрываем пригласительные на Масленицу в Хохловке! Будь подписан на telegram-канал Министерства культуры Пермского края, жми „Участвую!“ и жди результатов!» — говорится в сообщении. В воскресенье на территории архитектурного музея в Хохловке пройдет большая праздничная программа с народными обрядами и играми, мастер-классами, концертам, взятием снежной крепости, потешными боями и другими традиционными развлечениями. Впервые зазвучат колокола, установленные на отреставрированной колокольне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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