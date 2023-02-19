Минкульт объявил розыгрыш билетов на главную масленицу Пермского края

Масленичный костер будет обязательно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Попасть на главные масленичные гуляния Пермского края в Хохловку можно бесплатно. Министерство культуры региона в своем telegram-канале объявило розыгрыш билетов на праздник, который состоится 26 февраля.

«Разыгрываем пригласительные на Масленицу в Хохловке! Будь подписан на telegram-канал Министерства культуры Пермского края, жми „Участвую!“ и жди результатов!» — говорится в сообщении.

В воскресенье на территории архитектурного музея в Хохловке пройдет большая праздничная программа с народными обрядами и играми, мастер-классами, концертам, взятием снежной крепости, потешными боями и другими традиционными развлечениями. Впервые зазвучат колокола, установленные на отреставрированной колокольне.