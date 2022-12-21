В Кургане аварийный дом, который не могут расселить, два дня заливало кипятком. Фото, видео

22 декабря 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Аварийная ситуация произошла по адресу: пос. Механический, 5а Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители аварийного дома в Кургане пожаловались, что в доме двое суток с чердака бежал кипяток. Обращение размещено в группе соцсети «ВКонтакте» «О, Курган». «Есть многострадальный дом по адресу: пос. Механический, 5а, где остались две муниципальные квартиры, которые вы уже год не можете расселить. Вторые сутки бежит труба отопления (а это кипяток!). Вода льется с чердака через квартиры всех трех этажей, квартиры нежилые, и спасибо, что без электричества. А рядом живут люди, и у них смежная стена уже мокрая», — указано в обращении, опубликованном от имени пользователя Ольги Бурцевой. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу городской администрации. «По данному адресу с проверкой выехали специалисты департамента ЖКХ. Оперативно были проведены работы на системе отопления. В настоящий момент авария на системе отопления устранена», — рассказали в пресс-службе. Ранее жители другого аварийного дома, расположенного в Кургане, рассказали главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, что их дом был признан аварийным в 2017 году, но 36 семей до сих пор не могут получить квартиры. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Также Бастрыкин поручил создать особую группу для расследования случаев халатности должностных лиц при переселении граждан из аварийного жилья. Жильцы говорят, что кипяток проходил сквозь пустующие квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В доме еще живут две семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители аварийного дома в Кургане пожаловались, что в доме двое суток с чердака бежал кипяток. Обращение размещено в группе соцсети «ВКонтакте» «О, Курган». «Есть многострадальный дом по адресу: пос. Механический, 5а, где остались две муниципальные квартиры, которые вы уже год не можете расселить. Вторые сутки бежит труба отопления (а это кипяток!). Вода льется с чердака через квартиры всех трех этажей, квартиры нежилые, и спасибо, что без электричества. А рядом живут люди, и у них смежная стена уже мокрая», — указано в обращении, опубликованном от имени пользователя Ольги Бурцевой. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу городской администрации. «По данному адресу с проверкой выехали специалисты департамента ЖКХ. Оперативно были проведены работы на системе отопления. В настоящий момент авария на системе отопления устранена», — рассказали в пресс-службе. Ранее жители другого аварийного дома, расположенного в Кургане, рассказали главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, что их дом был признан аварийным в 2017 году, но 36 семей до сих пор не могут получить квартиры. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Также Бастрыкин поручил создать особую группу для расследования случаев халатности должностных лиц при переселении граждан из аварийного жилья.