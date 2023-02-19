В Свердловской области прогнозируют аномальное потепление

20 февраля 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Дневная температура воздуха 27 февраля достигнет отметки -1 градус Фото: Денис Моргунов © URA.RU Конец февраля для жителей Свердловской области обернется аномальным потеплением. Дневная температура воздуха 27 февраля достигнет отметки -1 градус. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода». «27 февраля дневная температура воздуха будет колебаться с -1 до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -8. Ожидается снег. Уже 28 февраля дневная температура воздуха составит -6 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -9 градусов», — говорится в прогнозе. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцев ждет один из последних морозных дней зимы. 20 февраля столбик термометра опустился до -20 градусов.

Конец февраля для жителей Свердловской области обернется аномальным потеплением. Дневная температура воздуха 27 февраля достигнет отметки -1 градус. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода». «27 февраля дневная температура воздуха будет колебаться с -1 до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -8. Ожидается снег. Уже 28 февраля дневная температура воздуха составит -6 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -9 градусов», — говорится в прогнозе. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцев ждет один из последних морозных дней зимы. 20 февраля столбик термометра опустился до -20 градусов.