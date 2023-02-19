19 февраля 2023

В Свердловской области прогнозируют аномальное потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхнеборовское кладбище. Тюмень, снег, рябина, зима, погода
Дневная температура воздуха 27 февраля достигнет отметки -1 градус Фото:

Конец февраля для жителей Свердловской области обернется аномальным потеплением. Дневная температура воздуха 27 февраля достигнет отметки -1 градус. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода».

«27 февраля дневная температура воздуха будет колебаться с -1 до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -8. Ожидается снег. Уже 28 февраля дневная температура воздуха составит -6 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -9 градусов», — говорится в прогнозе.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцев ждет один из последних морозных дней зимы. 20 февраля столбик термометра опустился до -20 градусов.

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Конец февраля для жителей Свердловской области обернется аномальным потеплением. Дневная температура воздуха 27 февраля достигнет отметки -1 градус. Об этом говорят данные синоптиков на площадке «Яндекс.Погода». «27 февраля дневная температура воздуха будет колебаться с -1 до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -8. Ожидается снег. Уже 28 февраля дневная температура воздуха составит -6 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -9 градусов», — говорится в прогнозе. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржцев ждет один из последних морозных дней зимы. 20 февраля столбик термометра опустился до -20 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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