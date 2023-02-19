В Кургане на охранника бара напали с автоматом. Видео

20 февраля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

В Кургане на охранника бара напали со страйкбольным оружием Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двое курганцев были задержаны по подозрению в нападении на охранника бара со страйкбольным автоматом. Данные появились на сайте областного УМВД. «В одном из баров Кургана у двух посетителей возник конфликт с сотрудником службы безопасности. Страйкбольным автоматом злоумышленники попытались нанести охраннику телесные повреждения», — проинформировали в УМВД. Мужчины сбежали с места конфликта, но были задержаны нарядом ППС. Задержанными оказались два 36-летних горожанина. Их привезли в отдел полиции №1, где выяснилось, что мужчины ранее были судимы. Возбуждены административные дела за мелкое хулиганство, уточнили в пресс-службе УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что курганца отправили в колонию строгого режима за нападение на полицейского. Мужчину лишили свободы на два года за то, что он повредил дверь в отделе полиции и схватил полицейского за шею.

Двое курганцев были задержаны по подозрению в нападении на охранника бара со страйкбольным автоматом. Данные появились на сайте областного УМВД. «В одном из баров Кургана у двух посетителей возник конфликт с сотрудником службы безопасности. Страйкбольным автоматом злоумышленники попытались нанести охраннику телесные повреждения», — проинформировали в УМВД. Мужчины сбежали с места конфликта, но были задержаны нарядом ППС. Задержанными оказались два 36-летних горожанина. Их привезли в отдел полиции №1, где выяснилось, что мужчины ранее были судимы. Возбуждены административные дела за мелкое хулиганство, уточнили в пресс-службе УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что курганца отправили в колонию строгого режима за нападение на полицейского. Мужчину лишили свободы на два года за то, что он повредил дверь в отделе полиции и схватил полицейского за шею.