19 февраля 2023
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17 февраля 2023

В Кургане на охранника бара напали с автоматом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Страйкбол. Тюмень, автомат, оружие, страйкбол, стрелок, террорист
В Кургане на охранника бара напали со страйкбольным оружием Фото:

Двое курганцев были задержаны по подозрению в нападении на охранника бара со страйкбольным автоматом. Данные появились на сайте областного УМВД.

«В одном из баров Кургана у двух посетителей возник конфликт с сотрудником службы безопасности. Страйкбольным автоматом злоумышленники попытались нанести охраннику телесные повреждения», — проинформировали в УМВД. Мужчины сбежали с места конфликта, но были задержаны нарядом ППС.

Задержанными оказались два 36-летних горожанина. Их привезли в отдел полиции №1, где выяснилось, что мужчины ранее были судимы. Возбуждены административные дела за мелкое хулиганство, уточнили в пресс-службе УМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что курганца отправили в колонию строгого режима за нападение на полицейского. Мужчину лишили свободы на два года за то, что он повредил дверь в отделе полиции и схватил полицейского за шею.

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Двое курганцев были задержаны по подозрению в нападении на охранника бара со страйкбольным автоматом. Данные появились на сайте областного УМВД. «В одном из баров Кургана у двух посетителей возник конфликт с сотрудником службы безопасности. Страйкбольным автоматом злоумышленники попытались нанести охраннику телесные повреждения», — проинформировали в УМВД. Мужчины сбежали с места конфликта, но были задержаны нарядом ППС. Задержанными оказались два 36-летних горожанина. Их привезли в отдел полиции №1, где выяснилось, что мужчины ранее были судимы. Возбуждены административные дела за мелкое хулиганство, уточнили в пресс-службе УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что курганца отправили в колонию строгого режима за нападение на полицейского. Мужчину лишили свободы на два года за то, что он повредил дверь в отделе полиции и схватил полицейского за шею.
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