11 января 2023

Курганца осудили за нападение на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, полиция, пристав
Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы Фото:

Жителя города Петухово (Курганская область) осудили за нападение на сотрудника правоохранительных органов в отделе полиции. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина повредил входную дверь. Сотрудник полиции доставил его в отдел, чтобы выяснить обстоятельства по заявленному сообщению. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый схватил полицейского за ворот и цепочку, находящуюся у него на шее, чем причинил ему физическую боль», — сообщается в документе.

Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что жителю Петухово назначили принудительное лечение в психиатрической больнице. При задержании он ударил полицейского шилом.

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Жителя города Петухово (Курганская область) осудили за нападение на сотрудника правоохранительных органов в отделе полиции. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области. «В дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина повредил входную дверь. Сотрудник полиции доставил его в отдел, чтобы выяснить обстоятельства по заявленному сообщению. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый схватил полицейского за ворот и цепочку, находящуюся у него на шее, чем причинил ему физическую боль», — сообщается в документе. Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что жителю Петухово назначили принудительное лечение в психиатрической больнице. При задержании он ударил полицейского шилом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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