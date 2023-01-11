Курганца осудили за нападение на полицейского

Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя города Петухово (Курганская область) осудили за нападение на сотрудника правоохранительных органов в отделе полиции. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина повредил входную дверь. Сотрудник полиции доставил его в отдел, чтобы выяснить обстоятельства по заявленному сообщению. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый схватил полицейского за ворот и цепочку, находящуюся у него на шее, чем причинил ему физическую боль», — сообщается в документе.

Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что жителю Петухово назначили принудительное лечение в психиатрической больнице. При задержании он ударил полицейского шилом.